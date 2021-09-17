Тухель: "У нас нет сомнений насчет Сауля"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что у него нет никаких сомнений насчет полузащитника Сауля Ньигеса.

В матче против "Астон Виллы" в прошлый уикенд Сауль показал совершенную неготовность к Премьер-Лиге и был поспешно заменен Тухелем уже в перерыве.



Однако Томас уверен, что 26-летний испанец адаптируется к Премьер-Лиге и докажет свой высокий класс.



"У нас есть парни, у которых были те же сложности поначалу, но эта команда умеет поддерживать, поэтому каждый поделился с ним своим опытом первого матча в Премьер-Лиге".



"То же самое со мной как с тренером. Когда я оказался у бровки в своем первом матче против "Вулверхэмптона", то был другой уровень, нежели все то, что я видел прежде. И это при том, что я уже играл против команд Премьер-Лиги в Лиге Чемпионов. Когда это происходит каждые три дня, то это весьма впечатляет, и ты можешь испытать культурный шок".



"Мы не ставим под сомнение его мастерство и способность адаптироваться. Возможно, ему нужно немного времени, но он уже в том возрасте, когда не стоит слишком переживать".



"Он обладает уверенностью в себе, и хорошая вещь в том, что каждый в раздевалке и в клубе очень хорошо знает его, играя против него много раз, поэтому у нас нет сомнений".



"Ему просто нужно немного времени, и то, что он сделал, является лучшей реакцией. Он хорошо и упорно тренируется, и это поможет ему подготовиться, когда он следующий раз окажется на поле", — цитирует Тухеля Evening Standard.