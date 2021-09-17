Артета видит свет в конце тоннеля для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что видит светлое будущее для своего клуба.

Минувшим летом "Арсенал" потратил больше всех на укрепление состава, но ужасно начал новый сезон и лишь в прошлый уикенд набрал свои первые очки в новом сезоне, обыграв "Норвич" со счетом 1:0.



Многие болельщики и эксперты по-прежнему настроены скептически насчет "канониров", однако Артета чувствует, что черная полоса вот-вот закончится.



"Я правда могу видеть свет впереди. Как я уже говорил вам, большую часть времени я настроен позитивно. Я вижу свет, яркий свет".



"На пути к этому свету тебя может потряхивать, но я вижу много света впереди", — цитирует Артету Goal.