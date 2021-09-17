Райола допускает, что Погба вернется в "Ювентус"
Агент Мино Райола заявил, что допускает переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".
Согласно свежим слухам, после яркой трансферной кампании "красных дьяволов" Погба стал склоняться к продлению своего контракта, истекающего в следующем году.
Претендентом номер один на Поля считается ПСЮ, однако Райола считает, что нельзя сбрасывать со счетов и "Ювентус", у которого "дьяволы" и купили француза в 2016 году за 89 миллионов фунтов.
"Контракт Погба истекает в следующем году. Мы поговорим с "Манчестер Юнайтед", а там станет видно".
"Турин определенно остается в его сердце, такого рода вещи имеют большое значение для него. Вероятность его возвращения в "Ювентус" существует, но это также зависит от "Юве", — цитирует Райолу Daily Mail.
17.09.2021 19:00
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Все, кому ни лень, разводят этот е6аный манчестерский мешок, даже жирный петух райола, с которым ни один нормальный клуб не желает вести диалог)
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Чёт не порядок, продлить эту ебучую обезьяну, ведь стабильность его вторая фамилия. Олег, как грамотный спец просто обязан содействовать. Давайте, не подведите, верим в эту черную мразь.
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