Клоппа не волнует контрактная ситуация Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его волнует только форма Мохамеда Салаха, а не контрактная ситуация египетского нападающего.

Минувшим летом "Ливерпуль" заключил новые контракты с целым рядом основных игроков, включая капитана Джордана Хендердсона, для продления сотрудничества с которым потребовалось личное вмешательство Клоппа.



А вот в переговорах с Салахом Клопп не участвует, несмотря на то, что действующее соглашение Мохамеда истекает в 2023 году. Для Юргена гораздо важнее, что его подопечный находится в отличной форме, отличившись в четырех из первых пяти матчей нового сезона.



"Здесь нечего сказать, особенно мне, потому что я не участвую в процессе переговоров".



"Я заинтересован лишь в том, как Мо выглядит, какова его форма и насколько он целеустремлен в данный момент, и со всем этим абсолютный порядок".



"Он очень хорош. Больше мне нечего добавить", — цитирует Клоппа Sky Sports.