Гвардиола: "Не буду извиняться за свои слова"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался приносить извинения за свои комментарии после матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Гвардиола нарвался на резкую реакцию со стороны генерального секретаря официального клуба болельщиков "Сити" Кевина Паркера после того, как посетовал на недостаточную поддержку "Этихад".

Однако Гвардиола считает, что его высказывание было неправильно истолковано. Хосеп имел ввиду не количество зрителей на трибунах, а уровень поддержки.

"Разве я сказал после матча, что был расстроен не до конца заполненным стадионом? Мои слова были истолкованы так, как вам удобно".

"Я удивлен этим человеком (Паркером). Я не впервые в карьере говорю подобные вещи. Я не собираюсь извиняться за свои слова. Я лишь сказал, что нам нужна поддержка. Не имеет значения, сколько людей пришло, но я приглашаю их прийти и насладиться игрой, потому что нам нужна поддержка".

"Я всегда говорил, что буду невероятно рад, если вы захотите присоединиться к нам, потому что я знаю, насколько сложно это может быть. Я предпочитаю быть со своими людьми, нежели без них. Но если в силу какой-то причины они не могут прийти, то все нормально".

"Я никогда не скажу: "Почему вы не пришли?" Мистер Паркер должен пересмотреть мои комментарии, но я не буду извиняться перед ним", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки болельщики, Гвардиола, Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 17:00

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  1. serserser606 17.09.2021 17:49 # serserser606
    не позорься лысый шарлатан

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  2. mancunia-planet 17.09.2021 17:07 # mancunia-planet
    Кто такой этот уёбок паркер мля, спецом с маленькой буквы ибо ноль никто понятно. Ещё бы Пеп извинился мля, всё верно он сказал.

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  3. gameboy 17.09.2021 17:04 # gameboy
    Друг друга уже ебут на эмпихаде ахахаха

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