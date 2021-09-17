"Юнайтед" отчитался об убытке и снижении долга

"Манчестер Юнайтед" опубликовал финансовые результаты за прошлый сезон, отчитавшись об убытке и снижении долга.

В период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 клуб с "Олд Траффорд" заработал 494.1 млн. фунтов — только на 2.9% меньше, чем за предыдущий 12-месячный период. При этом доходы от проведения матчей рухнули на 92.1% ввиду пандемии коронавируса.



Чистый убыток вырос в три раза и составил 92.2 млн. фунтов, а долг "красных дьяволов" снизился более чем на 50 млн. фунтов — с 474.1 до 419.5 млн. фунтов.



Зарплатная ведомость "Юнайтед" потяжелела на 13.6% — до 322.6 млн. фунтов. В первую очередь это объясняется возвращением клуба в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Sky Sports, в общении с инвесторами вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд высоко оценил эти финансовые результаты, подчеркнув, что благодаря сильной коммерческой модели клуб смог инвестировать в укрепление состава команды, подписав Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.