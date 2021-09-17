Сон признался, что болел за "Юнайтед" в детстве
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин признался, что в детстве поддерживал "Манчестер Юнайтед".
По словам Сона, главной причиной его симпатий к "Юнайтед" был его соотечественник Парк Чжи Сун, который сыграл более 200 матчей за "красных дьяволов" с 2005 по 2012 год.
Парк стал национальным героем не только благодаря выигранным с "Юнайтед" трофеям, включая четыре титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов, но и благодаря выходу со сборной Южной Кореи в полуфинал ЧМ-2002.
"За кого я болел в детстве? За "Манчестер Юнайтед", потому что, как вы знаете, Чжи Сун играл там".
"Он национальный герой. В Корее говорят, что у него два сердца. Он национальный герой для меня. Он мой хороший друг. Он проложил путь для других игроков из Кореи, дал нам надежду и шанс".
"Знаете, непросто быть первым в Премьер-Лиге. Поэтому я поддерживал "Юнайтед", но ч не могу этого делать сейчас!" — цитирует Сона Daily Star.
17.09.2021 15:00
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Ну тогда выбор в мире невелик бы, Арсенал МЮ Барса или Реал
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Жир орт погорел с сона. Ну что за дивбойоп этот додий!
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Пак Хуяк
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Всегда знал, что он долбаеб
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Надеюсь ,мистер Рюдигер сломает эту гнилую мразь в воскресенье.
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А Ли Ён Пьё он забыл, который 3 года пылил как раз в Тоттенхеме в то же время, что и Джи Сун.
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