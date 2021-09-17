Мартинес и Буэндиа готовы вернуться к выступлениям за "Виллу"

Голкипер Эмилиано Мартинес и плеймейкер Эмилиано Буэндиа готовы вернуться к выступлениям за "Астон Виллу".

Напомним, Мартинес, Буэндиа и их партнеры по сборной Аргентины Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо были арестованы в Бразилии за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.



Мартинес и Буэндиа подверглись депортации бразильскими властями, но отправились не назад в Великобританию, где бы их ждал 10-дневный карантин в отеле, а в Хорватию.



Последние 10 дней два Эмилиано тренировались в Хорватии по индивидуальной программе, но уже в субботу утром присоединятся к команде Дина Смита, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Мартинес и Буэндиа смогут принять участие в домашнем матче против "Эвертона" в субботу вечером.