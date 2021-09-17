Мартинес и Буэндиа готовы вернуться к выступлениям за "Виллу"
Голкипер Эмилиано Мартинес и плеймейкер Эмилиано Буэндиа готовы вернуться к выступлениям за "Астон Виллу".
Напомним, Мартинес, Буэндиа и их партнеры по сборной Аргентины Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо были арестованы в Бразилии за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.
Мартинес и Буэндиа подверглись депортации бразильскими властями, но отправились не назад в Великобританию, где бы их ждал 10-дневный карантин в отеле, а в Хорватию.
Последние 10 дней два Эмилиано тренировались в Хорватии по индивидуальной программе, но уже в субботу утром присоединятся к команде Дина Смита, сообщает Sky Sports.
Таким образом, Мартинес и Буэндиа смогут принять участие в домашнем матче против "Эвертона" в субботу вечером.
17.09.2021 14:00
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