Саутгейт хочет больше женщин в штабе сборной Англии

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что хочет привлечь больше женщин к работе с национальной командой.

По словам Саутгейта, в обществе произошел реальный сдвиг касательно отношения людей к женскому футболу.

Однако Гарет хочет, чтобы прекрасная половина человечества не только играла в футбол, но также тренировала и осваивала прочие футбольные профессии.

"Я вижу реальные изменения в женском футболе. Я встречаю отцов, которые с гордостью говорят: "Моя дочь играет в футбол".

"Пять лет назад этого не было. Либо девочки не играли в футбол, либо их отцы не гордились этим, но теперь этот сдвиг произошел".

"Думаю, люди стали гораздо терпимее — если это подходящее слово — к этому. Мы видим, что появляется больше женских команд, больше клубов. Теперь отцы восхищаются этим. Я сам тренирую команду своей дочки и вижу настоящий энтузиазм".

"И это отличается от ситуации с многообразием среди футбольного персонала в данный момент. У нашей сборной с этим непорядок".

"У нас в сборной работает несколько женщин, но этого недостаточно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.


Метки Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 17.09.2021 13:03 # sexan
    Всё правильно, без женщин никуда.

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  2. jirrort 17.09.2021 13:03 # jirrort
    Конченый долбоящер.После Англии должен возглавить сборную Азерботжана!

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