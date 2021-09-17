Саутгейт хочет больше женщин в штабе сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что хочет привлечь больше женщин к работе с национальной командой.
По словам Саутгейта, в обществе произошел реальный сдвиг касательно отношения людей к женскому футболу.
Однако Гарет хочет, чтобы прекрасная половина человечества не только играла в футбол, но также тренировала и осваивала прочие футбольные профессии.
"Я вижу реальные изменения в женском футболе. Я встречаю отцов, которые с гордостью говорят: "Моя дочь играет в футбол".
"Пять лет назад этого не было. Либо девочки не играли в футбол, либо их отцы не гордились этим, но теперь этот сдвиг произошел".
"Думаю, люди стали гораздо терпимее — если это подходящее слово — к этому. Мы видим, что появляется больше женских команд, больше клубов. Теперь отцы восхищаются этим. Я сам тренирую команду своей дочки и вижу настоящий энтузиазм".
"И это отличается от ситуации с многообразием среди футбольного персонала в данный момент. У нашей сборной с этим непорядок".
"У нас в сборной работает несколько женщин, но этого недостаточно", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
17.09.2021 13:00
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