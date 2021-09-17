Бербатов: "У Ван де Бека заканчивается время"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов опасается, что полузащитнику Донни Ван де Беку не удастся спасти свою карьеру на "Олд Траффорд".

Ван де Бек является редким гостем на поле после своего перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов год назад.



24-летний голландец, наконец, дождался своего шанса во вторник вечером, появившись в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз", но был заменен уже в перерыве, и Бербатов видит в этом плохой знак.



"У полузащитника "Юнайтед" Донни Ван де Бека заканчивается время, чтобы спасти свою карьеру в "Юнайтед". Он вышел в стартовом составе против "Янг Бойз", но был заменен в перерыве".



"Это олицетворяет весь его период в клубе. Если он играет, его меняют. Если он выходит на замену, то получает 10 минут. Он так и не получил шанса освоиться в команде и показать, на что способен".



"У Ван де Бека просто не складывается здесь. Жаль, потому что "Юнайтед" заплатил большие деньги за него. Но так бывает, когда ты тратишь деньги только для того, чтобы удовлетворить своих фанатов".



"Я по-прежнему надеюсь, что он получит реальный шанс, но это будет очень сложно. Возможно, клуб решит сократить свой убыток и вернуть, сколько удастся", — сообщил Бербатов Betfair.