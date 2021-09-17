Сульшер считает чрезмерной реакцию медиа на поражение от "Янг Бойз"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что реакция медиа на поражение его команды от "Янг Бойз" в Лиге Чемпионов была чрезмерной.
"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 в Берне, пропустив решающий гол в компенсированное время после грубейшей ошибки появившегося на замену Джесси Лингарда.
После такого фиаско "красные дьяволы" получили совершенно противоположную прессу, нежели после яркой победы 4:1 над "Ньюкаслом" несколькими днями ранее, однако Сульшер относится к таким перепадам философски.
"Это не удивляет меня. Мы делаем свою работу, но вы в медиа судите по поведению и исходу, нежели по намерениям".
"У вас всегда есть только черное или белое. Мы подходим к матчу с хорошими намерениями, мы делаем замены с хорошими намерениями, мы идем в отбор и делаем пас с хорошими намерениями. Исход этого определяет, какие заголовки мы увидим. На самом же деле игра очень редко бывает великолепной или очень плохой — обычно она между хорошей или недостаточно хорошей".
"Мы знаем, что здесь высокие ожидания, и мы ожидаем большего от себя. Наша игра не соответствовала нашим стандартам", — цитирует Сульшера ESPN.
17.09.2021 10:00
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Последние комментарии:
Он прав..чего накинулись на середняка ?
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Олежа, пожалуйста, заткнись сволач никчемная. И только попробуй не обыграть ВХЮ. Лучше спрячь бетонное лицо Кэррика от камер, он меня бесит уже до нельзя. Ваше дело нааернуть хоть какой нибудь трофей, импотенты позорные.
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Согласен. Всё норм. Прорвёмся.
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