Артете "больно" не видеть "Арсенал" в Европе
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ему "больно" не видеть свой клуб, принимающим участия в еврокубках.
В этом сезоне "Арсенал" впервые за последние 25 лет не участвует в еврокубках. "Канониры" даже не попали в Лигу Конференций — третий по статусу клубный турнир УЕФА.
Однако Артета не собирается с этим мириться и жаждет вернуть "канониров" в Лигу Чемпионов или Лигу Европы.
"Это очень больно".
"Включать телевизор в последние дни и видеть там все эти команды, но не видеть "Арсенал", было больно".
"Это является мотивацией для нас. На 100 процентов. Я не собираюсь сидеть здесь сложа руки, когда "Арсенал" не участвует в этих соревнованиях. Мы сосредоточены на возвращении туда", — цитирует Артету Evening Standard.
17.09.2021 08:00
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ой блять, только один пиздеж, что лакированный, что его капитан костяной
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