Артете "больно" не видеть "Арсенал" в Европе

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ему "больно" не видеть свой клуб, принимающим участия в еврокубках.

В этом сезоне "Арсенал" впервые за последние 25 лет не участвует в еврокубках. "Канониры" даже не попали в Лигу Конференций — третий по статусу клубный турнир УЕФА.

Однако Артета не собирается с этим мириться и жаждет вернуть "канониров" в Лигу Чемпионов или Лигу Европы.

"Это очень больно".

"Включать телевизор в последние дни и видеть там все эти команды, но не видеть "Арсенал", было больно".

"Это является мотивацией для нас. На 100 процентов. Я не собираюсь сидеть здесь сложа руки, когда "Арсенал" не участвует в этих соревнованиях. Мы сосредоточены на возвращении туда", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 08:00

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  1. arsenalbigfan 17.09.2021 08:06 # arsenalbigfan
    ой блять, только один пиздеж, что лакированный, что его капитан костяной

    (ответить)

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