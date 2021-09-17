Артете "больно" не видеть "Арсенал" в Европе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что ему "больно" не видеть свой клуб, принимающим участия в еврокубках.

В этом сезоне "Арсенал" впервые за последние 25 лет не участвует в еврокубках. "Канониры" даже не попали в Лигу Конференций — третий по статусу клубный турнир УЕФА.



Однако Артета не собирается с этим мириться и жаждет вернуть "канониров" в Лигу Чемпионов или Лигу Европы.



"Это очень больно".



"Включать телевизор в последние дни и видеть там все эти команды, но не видеть "Арсенал", было больно".



"Это является мотивацией для нас. На 100 процентов. Я не собираюсь сидеть здесь сложа руки, когда "Арсенал" не участвует в этих соревнованиях. Мы сосредоточены на возвращении туда", — цитирует Артету Evening Standard.