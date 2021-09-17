Клопп призвал проявить "здравый смысл" при вызове игроков в сборные

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал футбольные власти проявить "здравый смысл" и найти правильные решения насчет приближающегося международного перерыва.

Международный перерыв в сентябре обернулся несколькими скандалами, включая позже снятую пятидневную дисквалификацию южноамериканских игроков, которых клубы Премьер-Лиги не отпустили в сборные.



Однако близится новый перерыв на игры сборных, и Клопп всерьез опасается, что история повторится.



"Я молюсь за то, чтобы фанаты в Бразилии и египетские болельщики осознали одну вещь: в этом нет вины игроков. Вообще-то, они страдают больше всех, хотя не сделали ничего неправильного. Из наказывают за вещи, которые им неподконтрольны".



"Игроки заслуживают того, чтобы люди во власти нашли решения и не делали их сопутствующим ущербом".



"Близится октябрь, а значит мы снова будем об этом говорить, и вся эта ситуация вернется. Здравый смысл и основанное на решениях мышление должны возобладать в ходе этих разговоров", — цитирует Клоппа BBC.