"Лестер" позволил "Наполи" отыграть два гола
Ведя с преимуществом в два гола, "Лестер" упустил победу в домашнем противостоянии с "Наполи" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы — 2:2.
"Лисам" удалось открыть счет уже на девятой минуте, когда Айозе Перес пробил ногой в касание по летящему мячу с линии вратарской, замкнув подачу с левого фланга от Харви Барнса — 1:0.
Далее игра проходила с преимуществом гостей, которые атаковали опаснее, однако хозяева удержали свое преимущество до перерыва.
На 64-й минуте "Лестер" и вовсе удвоил счет. Барнс завершил контратаку своей команды после прекрасного разрезающего паса от Келечи Ихеаначо — 2:0.
Однако уже спустя пять минут Виктор Осимхен отыграл один гол, перебросив мяч через голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:1.
Казалось, хозяева удержат победу, однако за три минуты до окончания основного времени Осимхен неотразимо пробил головой с линии вратарской — 2:2.
Окончательно публику "Кинг Пауэр" расстроило удаление Уилфрида Ндиди, который схлопотал вторую желтую карточку в компенсированное время.
"Лестер" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:2 (1:0)
Голы: Перес 9, Барнс 64 — Осимхен 69, 87.
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор, Эванс (Сеюнджю 45), Бертран, Перес (Тилеманс 45), Ндиди, Сумаре (Мэддисон 78), Дака (Лукман 71), Ихеаначо (Варди 87), Барнс.
Удаление: Ндиди 90.
17.09.2021 00:00
Просмотров: 552
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Роджерс гений братишки. Этот человек не изменяет себе
(ответить)
я тебе охуеннo сделаю брат!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Анжорин хорош!
(ответить)
Осимен хорош, летом за сотку уйдет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий