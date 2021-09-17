"Лестер" позволил "Наполи" отыграть два гола

Виктор Осимхен и Чаглар Сеюнджю Ведя с преимуществом в два гола, "Лестер" упустил победу в домашнем противостоянии с "Наполи" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы — 2:2.

"Лисам" удалось открыть счет уже на девятой минуте, когда Айозе Перес пробил ногой в касание по летящему мячу с линии вратарской, замкнув подачу с левого фланга от Харви Барнса — 1:0.

Далее игра проходила с преимуществом гостей, которые атаковали опаснее, однако хозяева удержали свое преимущество до перерыва.

На 64-й минуте "Лестер" и вовсе удвоил счет. Барнс завершил контратаку своей команды после прекрасного разрезающего паса от Келечи Ихеаначо — 2:0.

Однако уже спустя пять минут Виктор Осимхен отыграл один гол, перебросив мяч через голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:1.

Казалось, хозяева удержат победу, однако за три минуты до окончания основного времени Осимхен неотразимо пробил головой с линии вратарской — 2:2.

Окончательно публику "Кинг Пауэр" расстроило удаление Уилфрида Ндиди, который схлопотал вторую желтую карточку в компенсированное время.

"Лестер" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:2 (1:0)

Голы: Перес 9, Барнс 64 — Осимхен 69, 87.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор, Эванс (Сеюнджю 45), Бертран, Перес (Тилеманс 45), Ндиди, Сумаре (Мэддисон 78), Дака (Лукман 71), Ихеаначо (Варди 87), Барнс.

Удаление: Ндиди 90.


Метки Лестер, Лига Европы, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2021 00:00

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  1. alexander-arnold 17.09.2021 02:22 # alexander-arnold
    Роджерс гений братишки. Этот человек не изменяет себе

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  2. gandalf 17.09.2021 01:02 # gandalf
    я тебе охуеннo сделаю брат!!!!!!!!!!!!!!!

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  3. chebrec 17.09.2021 00:10 # chebrec
    Анжорин хорош!

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  4. blueisthecolor 17.09.2021 00:06 # blueisthecolor
    Осимен хорош, летом за сотку уйдет

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