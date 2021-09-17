"Лестер" позволил "Наполи" отыграть два гола

Ведя с преимуществом в два гола, "Лестер" упустил победу в домашнем противостоянии с "Наполи" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы — 2:2.

"Лисам" удалось открыть счет уже на девятой минуте, когда Айозе Перес пробил ногой в касание по летящему мячу с линии вратарской, замкнув подачу с левого фланга от Харви Барнса — 1:0.



Далее игра проходила с преимуществом гостей, которые атаковали опаснее, однако хозяева удержали свое преимущество до перерыва.



На 64-й минуте "Лестер" и вовсе удвоил счет. Барнс завершил контратаку своей команды после прекрасного разрезающего паса от Келечи Ихеаначо — 2:0.



Однако уже спустя пять минут Виктор Осимхен отыграл один гол, перебросив мяч через голкипера "лис" Каспера Шмейхеля — 2:1.



Казалось, хозяева удержат победу, однако за три минуты до окончания основного времени Осимхен неотразимо пробил головой с линии вратарской — 2:2.



Окончательно публику "Кинг Пауэр" расстроило удаление Уилфрида Ндиди, который схлопотал вторую желтую карточку в компенсированное время.



"Лестер" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:2 (1:0)



Голы: Перес 9, Барнс 64 — Осимхен 69, 87.



"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор, Эванс (Сеюнджю 45), Бертран, Перес (Тилеманс 45), Ндиди, Сумаре (Мэддисон 78), Дака (Лукман 71), Ихеаначо (Варди 87), Барнс.



Удаление: Ндиди 90.