Сульшер рассказал, когда вернется Кавани

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Эдинсон Кавани может вернуться к выступлениям за клуб на следующей неделе.

Забив 10 голов в своих 11 последних матчах прошлого сезона, в новой кампании Кавани пока отметился единственным появлением на замену.



Прямо сейчас Эдинсон отсутствует с полученным на прошлой неделе на тренировке ушибом и в воскресенье против "Вест Хэма" не сыграет.



Однако Кавани может вернуться к матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "молотобойцев" в следующую среду, и Сульшер по-прежнему возлагает большие надежды на 34-летнего португальца, хотя тот и оказался в тени Криштиану Роналду.



"Мы надеемся, что Эдинсон приступит к тренировкам с нами после выходных — возможно, в понедельник. Поэтому, возможно, он сыграет в среду".



"Он великолепно провел прошлый сезон. Он так влиял на игру, когда набрал оптимальную форму..."



"В начале этого сезона ему мешают болячки. Мы чувствуем, что он должен на 100 процентов выздороветь, и мы не должны торопить его, и тогда он будет показывать свою лучшую игру".



"У нас достаточно сильный состав, чтобы дать нуждающимся игрокам время на полное восстановление и исключить риск новых травм".



"Я по-прежнему ожидаю, что Эдинсон будет оказывать большое влияние на нашу игру. Таков его характер, такой он игрок. Ему не терпится сыграть, и он упорно работает над своим возвращением на поле", — цитирует Сульшера Goal.