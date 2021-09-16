Сульшер рассказал, когда вернется Кавани

Эдинсон Кавани Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Эдинсон Кавани может вернуться к выступлениям за клуб на следующей неделе.

Забив 10 голов в своих 11 последних матчах прошлого сезона, в новой кампании Кавани пока отметился единственным появлением на замену.

Прямо сейчас Эдинсон отсутствует с полученным на прошлой неделе на тренировке ушибом и в воскресенье против "Вест Хэма" не сыграет.

Однако Кавани может вернуться к матчу 3-го раунда Кубка Лиги против "молотобойцев" в следующую среду, и Сульшер по-прежнему возлагает большие надежды на 34-летнего португальца, хотя тот и оказался в тени Криштиану Роналду.

"Мы надеемся, что Эдинсон приступит к тренировкам с нами после выходных — возможно, в понедельник. Поэтому, возможно, он сыграет в среду".

"Он великолепно провел прошлый сезон. Он так влиял на игру, когда набрал оптимальную форму..."

"В начале этого сезона ему мешают болячки. Мы чувствуем, что он должен на 100 процентов выздороветь, и мы не должны торопить его, и тогда он будет показывать свою лучшую игру".

"У нас достаточно сильный состав, чтобы дать нуждающимся игрокам время на полное восстановление и исключить риск новых травм".

"Я по-прежнему ожидаю, что Эдинсон будет оказывать большое влияние на нашу игру. Таков его характер, такой он игрок. Ему не терпится сыграть, и он упорно работает над своим возвращением на поле", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Сульшер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 23:00

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