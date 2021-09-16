Фернандеш должен подписать новый контракт с МЮ в ближайшие недели
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш находится на пороге подписания нового пятилетнего контракта со своим клубом.
Фернандеш исполняет ключевую роль в команде Оле Гуннара Сульшера после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020.
Действующий контракт Бруну истекает только в 2025 году, однако на "Олд Траффорд" считают, что своей игрой в последние 18 месяцев 27-летний португалец заслужил награду.
Лишь на дня журналист Фабрицио Романо сообщал, что Фернандеш и "Юнайтед" ведут переговоры о продлении сотрудничества с июля. И сейчас, как утверждает The Sun, стороны вплотную приблизились к компромиссу.
Ожидается, что Бруну получит дополнительные 12 месяцев и одновременно увеличит свою зарплату на 100 тысяч фунтов в неделю — до 250 тыс. фунтов каждые семь дней.
Фернандеш должен заключить новую сделку в ближайшие недели. Бруну счастлив продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", поэтому переговоры проходят позитивно.
16.09.2021 22:00
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Чот я не понял логики. У него контракт до 2025 и сейчас ему 27, т.е. в 2025 будет 31. Сейчас они увеличивают его контракт на 2 года, т.е. до 2027 и ему в конце контракта уже 33. Но, вместе с тем, они зачем-то начинают ему платить на 100к в неделю больше за 3.5 года до окончания текущего контракта. Т.е. минусы этого решения:
1 Теряют кучу бабок на ровном месте, хотя изначально подписали топа за норм ЗПху
2 Рискуют столкнуться с тем, что он станет хуже играть после нового контакта, что уже дохуя раз было
3 Непонятно, что будет к 2025. Ему уже будет 31 и игрок такой позиции зачастую к такому возрасту начинает сдавать. Т.е. по идее, если бы они начали переговоры о контракте где-то в 2023, то смогли бы заключить или такую же сделку как сейчас, или может даже немного дешевле.
И ни одного плюса нет. Купить его всё равно никто не сможет, потому что МЮ не продаст, следовательно и ЗПхой соблазнить его конкуренты не смогут.
В сухом остатке - нет плюсов и дохуя минусов и рисков для МЮ и непонятно, нах им это надо. Но Фернандешу конечно збс - на ровном месте в 1.5 раза начнет больше зарабатывать.
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Единственный охуенный игрок в МЮ, нуи Шоу, наверное. Никаких претензий.
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