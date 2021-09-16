Фернандеш должен подписать новый контракт с МЮ в ближайшие недели

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш находится на пороге подписания нового пятилетнего контракта со своим клубом.

Фернандеш исполняет ключевую роль в команде Оле Гуннара Сульшера после своего перехода из "Спортинга" в январе 2020.



Действующий контракт Бруну истекает только в 2025 году, однако на "Олд Траффорд" считают, что своей игрой в последние 18 месяцев 27-летний португалец заслужил награду.



Лишь на дня журналист Фабрицио Романо сообщал, что Фернандеш и "Юнайтед" ведут переговоры о продлении сотрудничества с июля. И сейчас, как утверждает The Sun, стороны вплотную приблизились к компромиссу.



Ожидается, что Бруну получит дополнительные 12 месяцев и одновременно увеличит свою зарплату на 100 тысяч фунтов в неделю — до 250 тыс. фунтов каждые семь дней.



Фернандеш должен заключить новую сделку в ближайшие недели. Бруну счастлив продлить свое пребывание на "Олд Траффорд", поэтому переговоры проходят позитивно.