"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Ренна", но потерял двух игроков с травмами

Лукас Моура В своем первом матче на групповом этапе Лиги Конференций "Тоттенхэм" избежал поражения в гостях у "Ренна" — 2:2.

По ходу матча во Франции игравшая экспериментальным составом команда Нуну Эшпириту Санту и вела в счете, и уступала.

В конце концов гол Эмиля Хейбьерга на 76-й минуте позволил "шпорам" вырвать ничью 2:2 и набрать одно очко.

Гораздо важнее, чем результат, стали травмы игроков "Тоттенхэма" Лукаса Моуры и Стивена Бергвейна. Это случилось за считанные дни до дерби с "Челси" в Премьер-Лиге.

"Ренн" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Тэ 23, Лаборд 71 — Баде 11 (авт), Хейбьерг 76.

"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Дохерти, Родон, Дэвис, Скипп, Ндомбеле (Алли 79), Хиль, Моура (Скарлетт 54), Бергвейн (Хейбьерг 30), Кейн (Эмерсон Роял 54).


Метки Лига Конференций, Ренн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1376

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Последние комментарии:




  1. hunter022 16.09.2021 22:31 # hunter022
    В выходные к ним присоединяются Кейн с Соном

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  2. sufferwell 16.09.2021 22:06 # sufferwell
    Моура - лысеющая обезьяна. Плевать. Так ему и надо.

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  3. slash-lfc 16.09.2021 22:04 # slash-lfc
    Который раз перед матчем с Прое6алси у игроков соперника травмируются лидеры. Что за пидорасы фартовые такие.

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  4. lfcynwa 16.09.2021 22:03 # lfcynwa
    прости хосспаде, ебанутая вкрай команда

    мало того страдают от молодой французской тимы, так еще и игроков основы в этой ссаной лиге конференций ломают. Нуну топарь жуткий

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