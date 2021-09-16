"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Ренна", но потерял двух игроков с травмами
В своем первом матче на групповом этапе Лиги Конференций "Тоттенхэм" избежал поражения в гостях у "Ренна" — 2:2.
По ходу матча во Франции игравшая экспериментальным составом команда Нуну Эшпириту Санту и вела в счете, и уступала.
В конце концов гол Эмиля Хейбьерга на 76-й минуте позволил "шпорам" вырвать ничью 2:2 и набрать одно очко.
Гораздо важнее, чем результат, стали травмы игроков "Тоттенхэма" Лукаса Моуры и Стивена Бергвейна. Это случилось за считанные дни до дерби с "Челси" в Премьер-Лиге.
"Ренн" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Тэ 23, Лаборд 71 — Баде 11 (авт), Хейбьерг 76.
"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Дохерти, Родон, Дэвис, Скипп, Ндомбеле (Алли 79), Хиль, Моура (Скарлетт 54), Бергвейн (Хейбьерг 30), Кейн (Эмерсон Роял 54).
16.09.2021 21:50
Просмотров: 1376
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В выходные к ним присоединяются Кейн с Соном
(ответить)
Моура - лысеющая обезьяна. Плевать. Так ему и надо.
(ответить)
Который раз перед матчем с Прое6алси у игроков соперника травмируются лидеры. Что за пидорасы фартовые такие.
(ответить)
прости хосспаде, ебанутая вкрай команда
мало того страдают от молодой французской тимы, так еще и игроков основы в этой ссаной лиге конференций ломают. Нуну топарь жуткий
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий