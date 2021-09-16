"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Ренна", но потерял двух игроков с травмами

В своем первом матче на групповом этапе Лиги Конференций "Тоттенхэм" избежал поражения в гостях у "Ренна" — 2:2.

По ходу матча во Франции игравшая экспериментальным составом команда Нуну Эшпириту Санту и вела в счете, и уступала.



В конце концов гол Эмиля Хейбьерга на 76-й минуте позволил "шпорам" вырвать ничью 2:2 и набрать одно очко.



Гораздо важнее, чем результат, стали травмы игроков "Тоттенхэма" Лукаса Моуры и Стивена Бергвейна. Это случилось за считанные дни до дерби с "Челси" в Премьер-Лиге.



"Ренн" (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Тэ 23, Лаборд 71 — Баде 11 (авт), Хейбьерг 76.



"Тоттенхэм": Голлини, Танганга, Дохерти, Родон, Дэвис, Скипп, Ндомбеле (Алли 79), Хиль, Моура (Скарлетт 54), Бергвейн (Хейбьерг 30), Кейн (Эмерсон Роял 54).