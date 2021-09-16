"Вест Хэм" стартовал в Лиге Европы с победы в Загребе

"Вест Хэм" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с победы 0:2 в гостях у загребского "Динамо".

"Молотобойцы" открыли счет на 21-й минуте, когда Мичейл Антонио перехватил пас защитника назад, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота.



В начале второго тайма Деклан Райс удвоил преимущество гостей, совершив сольный прорыв из глубины поля до штрафной и послав мяч между ног голкиперу — 0:2.



За весь матч хозяева ни разу не пробили в створ ворот Лукаша Фабиански, поэтому победу "Вест Хэм" можно назвать вполне уверенной.



"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Антонио 21, Райс 50.



"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Форнальс (Масуаку 83), Соучек, Райс (Нобл 83), Антонио (Ярмоленко 83), Лансини (Бенрахма 52), Влашич (Боуэн 69).