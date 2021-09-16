"Вест Хэм" стартовал в Лиге Европы с победы в Загребе

Мичейл Антонио "Вест Хэм" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с победы 0:2 в гостях у загребского "Динамо".

"Молотобойцы" открыли счет на 21-й минуте, когда Мичейл Антонио перехватил пас защитника назад, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота.

В начале второго тайма Деклан Райс удвоил преимущество гостей, совершив сольный прорыв из глубины поля до штрафной и послав мяч между ног голкиперу — 0:2.

За весь матч хозяева ни разу не пробили в створ ворот Лукаша Фабиански, поэтому победу "Вест Хэм" можно назвать вполне уверенной.

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Антонио 21, Райс 50.

"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Форнальс (Масуаку 83), Соучек, Райс (Нобл 83), Антонио (Ярмоленко 83), Лансини (Бенрахма 52), Влашич (Боуэн 69).


Метки Вест Хэм, Динамо Загреб, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 21:40

Количество просмотров Просмотров: 954

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gandalf 16.09.2021 22:26 # gandalf
    https://www.instagram.com/p/CT4PJNiNwfq/?utm_medium=copy_link


    Королевская обувь!

    (ответить)

  2. slash-lfc 16.09.2021 22:16 # slash-lfc
    Болельщики «Челси» отправили сообщение Марине Грановской после выступления Фикайо Томори

    Бывший защитник «Челси» Томори начал игру в центре обороны «Милана» против «Ливерпуля» и показал блестящее выступление.

    В среду вечером фанаты «Челси» были сбиты с толку после того, как Фикайо Томори показал фантастическую игру за «Милан» против «Ливерпуля».

    Отправляясь на «Энфилд», экс-защитник «синих» стал партнером Симона Кьера в центре обороны итальянцев, в процессе дебютировав за клуб в Лиге чемпионов.

    Несмотря на неудачный автогол и поражение со счётом 3:2 в Ливерпуле, бывший игрок «Челси» всё же сумел продемонстрировать чрезвычайно успешный результат.

    Предлагаем вашему вниманию реакцию болельщиков «Челси» в Twitter:

    @MLoso94: «Да, у «Челси» много защитников, но потеря Томори - это настоящее поражение».

    @zidane_nor: «Фикайо Томори - один из игроков академии, который играет в ЛЧ? Потрясающе».

    @dukeoftimebound: «Приятно видеть играющего Томори в «Милане»…Плохое решение «Челси».

    @MichaelNsingo7: «Кто-то скажите что у нас есть право выкупа».

    @cfcbonez: «Пожалуйста, скажите мне, что мы можем вернуть его».

    @calteckk: «60 миллионов за Кунде и продажа Томори за гроши, вы серьёзно? Смешно».

    @SteveP37: «Хорошая скорость, сила, техника, спокойствие, качество передач, этот парень может всё. Как мы его потеряли?».

    Ниче. Карлика кучерявого за 65кк зимой возьмут и пойдут Кубок Лиги покорять хахахаха

    (ответить)

  3. b84 16.09.2021 22:09 # b84
    Норм гол

    (ответить)

  4. bbezvizz 16.09.2021 22:07 # bbezvizz
    Арсенал настолько в шарамыгу превратился даже синий ноготь выше них

    (ответить)

  5. kukuruzzo 16.09.2021 21:58 # kukuruzzo
    Антонио вылитый КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  6. wolfsmensch 16.09.2021 21:56 # wolfsmensch
    заслужили главную больше курятника

    (ответить)

  7. true-manc 16.09.2021 21:50 # true-manc
    > Голы: Антонио 21

    я хочу Мишу Антонио, братишки

    (ответить)

  8. ataman 16.09.2021 21:49 # ataman
    Анджорин тащит Локо

    (ответить)

  9. electric 16.09.2021 21:46 # electric
    KOROLI!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: