"Вест Хэм" стартовал в Лиге Европы с победы в Загребе
"Вест Хэм" стартовал на групповом этапе Лиги Европы с победы 0:2 в гостях у загребского "Динамо".
"Молотобойцы" открыли счет на 21-й минуте, когда Мичейл Антонио перехватил пас защитника назад, проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота.
В начале второго тайма Деклан Райс удвоил преимущество гостей, совершив сольный прорыв из глубины поля до штрафной и послав мяч между ног голкиперу — 0:2.
За весь матч хозяева ни разу не пробили в створ ворот Лукаша Фабиански, поэтому победу "Вест Хэм" можно назвать вполне уверенной.
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:2 (0:1)
Голы: Антонио 21, Райс 50.
"Вест Хэм": Фабиански, Фредерикс, Диоп, Зума, Крессуэлл, Форнальс (Масуаку 83), Соучек, Райс (Нобл 83), Антонио (Ярмоленко 83), Лансини (Бенрахма 52), Влашич (Боуэн 69).
16.09.2021 21:40
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Королевская обувь!
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Болельщики «Челси» отправили сообщение Марине Грановской после выступления Фикайо Томори
Бывший защитник «Челси» Томори начал игру в центре обороны «Милана» против «Ливерпуля» и показал блестящее выступление.
В среду вечером фанаты «Челси» были сбиты с толку после того, как Фикайо Томори показал фантастическую игру за «Милан» против «Ливерпуля».
Отправляясь на «Энфилд», экс-защитник «синих» стал партнером Симона Кьера в центре обороны итальянцев, в процессе дебютировав за клуб в Лиге чемпионов.
Несмотря на неудачный автогол и поражение со счётом 3:2 в Ливерпуле, бывший игрок «Челси» всё же сумел продемонстрировать чрезвычайно успешный результат.
Предлагаем вашему вниманию реакцию болельщиков «Челси» в Twitter:
@MLoso94: «Да, у «Челси» много защитников, но потеря Томори - это настоящее поражение».
@zidane_nor: «Фикайо Томори - один из игроков академии, который играет в ЛЧ? Потрясающе».
@dukeoftimebound: «Приятно видеть играющего Томори в «Милане»…Плохое решение «Челси».
@MichaelNsingo7: «Кто-то скажите что у нас есть право выкупа».
@cfcbonez: «Пожалуйста, скажите мне, что мы можем вернуть его».
@calteckk: «60 миллионов за Кунде и продажа Томори за гроши, вы серьёзно? Смешно».
@SteveP37: «Хорошая скорость, сила, техника, спокойствие, качество передач, этот парень может всё. Как мы его потеряли?».
Ниче. Карлика кучерявого за 65кк зимой возьмут и пойдут Кубок Лиги покорять хахахаха
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Норм гол
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Арсенал настолько в шарамыгу превратился даже синий ноготь выше них
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Антонио вылитый КОРОЛЬ!!!
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заслужили главную больше курятника
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> Голы: Антонио 21
я хочу Мишу Антонио, братишки
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Анджорин тащит Локо
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KOROLI!!!
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