Отец Аке умер спустя минуты после гола Натана "РБ Лейпциг"

Натан Аке Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке рассказал, что его отец умер во время матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Именно Аке на 16-й минуте открыл счет во вчерашнем матче на "Этихад", положив начало разгрому со счетом 6:3. Натан классно замкнул подачу углового Джеком Грилишем.

Обратившись к инстаграму сегодня, 26-летний голландец поведал, что спустя считанные минуты после его гола из жизни ушел его отец Мойзе.

"Возможно, этому суждено был случиться. Он всегда был горд и счастлив, наблюдая за моей игрой", — пишет Натан.

По словам Аке, его отец был давно и тяжело болен, и дальнейшее лечение было невозможно.


Метки Аке, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 21:00

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  1. mancunia-planet 16.09.2021 21:06 # mancunia-planet
    Блеа что мудазвоны такие сейчас, сразу в соц сеть чепуху эту писать, тупое общество.

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  2. true-manc 16.09.2021 21:05 # true-manc
    Светлая память!
    Объявляю минуту молчания в комментах.

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  3. alexander-arnold 16.09.2021 21:04 # alexander-arnold
    Держим свечку чтоб больше не забивал, и вообще не играл от греха подальше

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  4. scholes18 16.09.2021 21:01 # scholes18
    ужасно.

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  5. danik9 16.09.2021 21:01 # danik9
    Грустно чо, зато круто, что папаня увидел гол сына перед смертью! RIP

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  6. bushwacka 16.09.2021 21:01 # bushwacka
    КОРОЛЬ!

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  7. gandalf 16.09.2021 21:01 # gandalf
    КОРОЛЬ!

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