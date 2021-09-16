Отец Аке умер спустя минуты после гола Натана "РБ Лейпциг"

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке рассказал, что его отец умер во время матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

Именно Аке на 16-й минуте открыл счет во вчерашнем матче на "Этихад", положив начало разгрому со счетом 6:3. Натан классно замкнул подачу углового Джеком Грилишем.



Обратившись к инстаграму сегодня, 26-летний голландец поведал, что спустя считанные минуты после его гола из жизни ушел его отец Мойзе.



"Возможно, этому суждено был случиться. Он всегда был горд и счастлив, наблюдая за моей игрой", — пишет Натан.



По словам Аке, его отец был давно и тяжело болен, и дальнейшее лечение было невозможно.