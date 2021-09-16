Отец Аке умер спустя минуты после гола Натана "РБ Лейпциг"
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке рассказал, что его отец умер во время матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".
Именно Аке на 16-й минуте открыл счет во вчерашнем матче на "Этихад", положив начало разгрому со счетом 6:3. Натан классно замкнул подачу углового Джеком Грилишем.
Обратившись к инстаграму сегодня, 26-летний голландец поведал, что спустя считанные минуты после его гола из жизни ушел его отец Мойзе.
"Возможно, этому суждено был случиться. Он всегда был горд и счастлив, наблюдая за моей игрой", — пишет Натан.
По словам Аке, его отец был давно и тяжело болен, и дальнейшее лечение было невозможно.
16.09.2021 21:00
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Блеа что мудазвоны такие сейчас, сразу в соц сеть чепуху эту писать, тупое общество.
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Светлая память!
Объявляю минуту молчания в комментах.
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Держим свечку чтоб больше не забивал, и вообще не играл от греха подальше
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ужасно.
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Грустно чо, зато круто, что папаня увидел гол сына перед смертью! RIP
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КОРОЛЬ!
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КОРОЛЬ!
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