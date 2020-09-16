Сульшер хочет, чтобы Лингард остался в "Юнайтед"

Джесси Лингард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ляп Джесси Лингарда против "Янг Бойз" не поколебал его желание заключить новый контракт с полузащитником.

В минувший вторник Лингард грубейшим образом отдал пас назад, и после перехвата соперник "красных дьяволов" забил победный гол (2:1), причем это случилось уже в компенсированное время.

Тем не менее, Сульшер по-прежнему высоко ценит Джесси и хочет, чтобы 28-летний англичанин остался в родном клубе.

"У него остался этот сезон по контракту, и клуб разговаривает с ним и его отцом. И мы рассматриваем его игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем".

"Джесси вернулся к нам после отличного периода в "Вест Хэме". Он показал свои качества, стал снова вызываться в сборную Англии и забивать за сборную Англии".

"Мы правда хотим увидеть лучшую игру Джесси в этом сезоне. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он красный насквозь", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 20:00

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  1. mugabe 16.09.2021 20:47 # mugabe
    Какие ещё нужны доказательства, что смеагол чёртов диверсант. Заодно со всеми этими уебенями типо лингора

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