Сульшер хочет, чтобы Лингард остался в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ляп Джесси Лингарда против "Янг Бойз" не поколебал его желание заключить новый контракт с полузащитником.

В минувший вторник Лингард грубейшим образом отдал пас назад, и после перехвата соперник "красных дьяволов" забил победный гол (2:1), причем это случилось уже в компенсированное время.



Тем не менее, Сульшер по-прежнему высоко ценит Джесси и хочет, чтобы 28-летний англичанин остался в родном клубе.



"У него остался этот сезон по контракту, и клуб разговаривает с ним и его отцом. И мы рассматриваем его игроком "Манчестер Юнайтед" в будущем".



"Джесси вернулся к нам после отличного периода в "Вест Хэме". Он показал свои качества, стал снова вызываться в сборную Англии и забивать за сборную Англии".



"Мы правда хотим увидеть лучшую игру Джесси в этом сезоне. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он красный насквозь", — цитирует Сульшера Sky Sports.