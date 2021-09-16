Гюндоган сместил Де Брюйне в роли вице-капитана "Сити"

Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган Полузащитник Кевин Де Брюйне отдалился от капитанской повязки "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Основным капитаном "Сити" с момента ухода из клуба Давида Сильвы остается полузащитник Фернандиньо, а вот среди его заместителей произошли изменения.

Как сообщает Manchester Evening News, в результате голосования игроков и сотрудников клуба на роль вице-капитана на сезон 2021/22 был избран Илкай Гюндоган.

В этой роли Гюндоган заменил Де Брюйне, который теперь является только четвертым капитаном "горожан". Между Илкаем и Кевином затесался защитник Рубен Диаш, который примерил повязку в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне.

Добавим, Гюндоган был капитаном "Сити" в трех предыдущих матчах: против "Лестера", "Арсенала" и "Норвича". Илкай стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "горожан" в 2016 году.


Метки Гюндоган, Де Брюйне, капитаны, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1213

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 16.09.2021 20:39 # gidro-met
    На Брюна она давит, мешает.

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  2. chelsiukpro 16.09.2021 20:19 # chelsiukpro
    Всё рыжик ...карьера пошла на спад ...

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  3. rustem2909 16.09.2021 19:31 # rustem2909
    Молодчик

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  4. superglor 16.09.2021 19:25 # superglor
    Позорище. Мало того что эту туречина вообще играет в цветах Сити, под престижным 8 номером, теперь еще и капитаном сделали. Ужас.

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  5. hammersmith 16.09.2021 19:04 # hammersmith
    портовый гюндоган

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  6. true-manc 16.09.2021 19:02 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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