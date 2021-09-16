Гюндоган сместил Де Брюйне в роли вице-капитана "Сити"
Полузащитник Кевин Де Брюйне отдалился от капитанской повязки "Манчестер Сити" в этом сезоне.
Основным капитаном "Сити" с момента ухода из клуба Давида Сильвы остается полузащитник Фернандиньо, а вот среди его заместителей произошли изменения.
Как сообщает Manchester Evening News, в результате голосования игроков и сотрудников клуба на роль вице-капитана на сезон 2021/22 был избран Илкай Гюндоган.
В этой роли Гюндоган заменил Де Брюйне, который теперь является только четвертым капитаном "горожан". Между Илкаем и Кевином затесался защитник Рубен Диаш, который примерил повязку в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне.
Добавим, Гюндоган был капитаном "Сити" в трех предыдущих матчах: против "Лестера", "Арсенала" и "Норвича". Илкай стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "горожан" в 2016 году.
16.09.2021 19:00
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На Брюна она давит, мешает.
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Всё рыжик ...карьера пошла на спад ...
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Молодчик
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Позорище. Мало того что эту туречина вообще играет в цветах Сити, под престижным 8 номером, теперь еще и капитаном сделали. Ужас.
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портовый гюндоган
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КОРОЛИ!!!
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