Гюндоган сместил Де Брюйне в роли вице-капитана "Сити"

Полузащитник Кевин Де Брюйне отдалился от капитанской повязки "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Основным капитаном "Сити" с момента ухода из клуба Давида Сильвы остается полузащитник Фернандиньо, а вот среди его заместителей произошли изменения.



Как сообщает Manchester Evening News, в результате голосования игроков и сотрудников клуба на роль вице-капитана на сезон 2021/22 был избран Илкай Гюндоган.



В этой роли Гюндоган заменил Де Брюйне, который теперь является только четвертым капитаном "горожан". Между Илкаем и Кевином затесался защитник Рубен Диаш, который примерил повязку в матче Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" накануне.



Добавим, Гюндоган был капитаном "Сити" в трех предыдущих матчах: против "Лестера", "Арсенала" и "Норвича". Илкай стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "горожан" в 2016 году.