Артета не давал гарантий Лено

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета опроверг слухи о том, что он решил выпустить голкипера Бернда Лено на дерби с "Тоттенхэмом" 26 сентября.

Пропустив девять голов в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, Лено был переведен в запас, а ворота "канониров" в поединке против "Норвича" в прошлый уикенд защищал Аарон Рамсдейл.



На текущей неделе в немецкой прессе появились слухи, что у Артеты и Лено случился конфликт по этому поводу, и Микель пообещал выпустить Бернда на дерби Северного Лондона позже в сентябре. Однако это не так — решение еще не принято.



"Я не знаю, откуда это взялось, но они опережают меня! Именно я определяю состав на матч, и иногда я читаю про вещи, насчет которых еще не определился. Это дает некоторую пищу для размышлений, но не более. Я еще не решил насчет субботы, не говоря уже о дерби".



"Естественно, Бернд не был рад, когда я сказал ему, что он не сыграет, но он первоклассный профессионал и первоклассный человек".



"Это нормально, что он расстроен, но он должен поддерживать своих партнеров по команде, как те поддерживали его, когда он играл. Именно это он и делает", — цитирует Артету Sky Sports.