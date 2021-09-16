Гвардиола недоволен заполняемостью "Этихад"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на недостаточную заполняемость "Этихад".

В среду вечером "Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов со зрелищной победы 6:3 над "РБ Лейпциг", однако этот матч не вызван особого энтузиазма у фанатов "горожан".



"Этихад", который злые языки называют "Эмптихад" (от "empty" — "пустой") изобиловал проплешинами, и Гвардиола надеется, что в субботу против "Саутгемптона" этого не повторится.



"В последних трех матчах, что мы сыграли здесь, мы забили 16 голов. Я бы хотел, чтобы на следующий матч в субботу пришло больше людей".



"Нам нужны люди, пожалуйста. Потому что мы будем уставшими. А я знаю, что команда Ральфа (Хазенхюттля) играет весьма похожим образом (на "РБ Лейпциг"). Они так опасны, и это будет очень важный матч".



"Поэтому я приглашаю всех наших людей к трем часа дня в следующую субботу посмотреть игру", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.