Гвардиола недоволен заполняемостью "Этихад"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на недостаточную заполняемость "Этихад".

В среду вечером "Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов со зрелищной победы 6:3 над "РБ Лейпциг", однако этот матч не вызван особого энтузиазма у фанатов "горожан".

"Этихад", который злые языки называют "Эмптихад" (от "empty" — "пустой") изобиловал проплешинами, и Гвардиола надеется, что в субботу против "Саутгемптона" этого не повторится.

"В последних трех матчах, что мы сыграли здесь, мы забили 16 голов. Я бы хотел, чтобы на следующий матч в субботу пришло больше людей".

"Нам нужны люди, пожалуйста. Потому что мы будем уставшими. А я знаю, что команда Ральфа (Хазенхюттля) играет весьма похожим образом (на "РБ Лейпциг"). Они так опасны, и это будет очень важный матч".

"Поэтому я приглашаю всех наших людей к трем часа дня в следующую субботу посмотреть игру", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1723

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 16.09.2021 17:44 # beatles-red
    Надо со всех частей страны бомжей согнать и посадить на матчи. А епт, они уже там сидят

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  2. murderface616 16.09.2021 17:43 # murderface616
    чемпион АПЛ и финалист ЛЧ не может собрать стадион, это просто ухахатбл

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  3. liverfun 16.09.2021 17:22 # liverfun
    нужен стадион поменьше, сколько нынешний вмещает? тысяч 55-60?
    а вообще, конечно, дикость, что английская команда дома не может стадион собрать, предлагая одни из самых дешевых билетов

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  4. bmw-e34 16.09.2021 17:19 # bmw-e34
    Ну чисто по логике, 80% Манчестера - красные. Остальные 20% - голубые.
    А посещаемость у Сити была за счёт азиатов, для которых просто билеты были дешевле, чем на Олд Траффорд, а как ввели карантин, так сразу всех импортировали... Ну вот собственно и осталось 20%+тайцы и разные там индонезийцы кому повезло остаться на Островах (в Манчестере).

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  5. lpool1 16.09.2021 17:01 # lpool1
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  6. gerrard08 16.09.2021 16:49 # gerrard08
    Не очкуй лысый, гг в полной жопе щас, скоро в ряды бензоколонки ожидается новая партия цыганят)

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  7. jokerz 16.09.2021 16:47 # jokerz
    да этих мышей и на фапле 2,5 человека, я хз че этот лысый негодует

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  8. tursa 16.09.2021 16:43 # tursa
    Болельщиков в англии не так просто купить

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  9. serserser606 16.09.2021 16:39 # serserser606
    какой позор .... Эмптихад всегда будет пустым

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  10. lovrentiy 16.09.2021 16:29 # lovrentiy
    Откуда им взяться то, этим фанам, если один из них овец пасёт, а 0.5 на Фапле жопу греет.

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  11. felix-the-cat 16.09.2021 16:15 # felix-the-cat
    Хахахахаххаахха бичня ебучая ахахахахаххаах

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  12. true-manc 16.09.2021 16:15 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Много бывает только челяди, а КОРОЛЕЙ должно быть мало! Иначе будет бардак и анархия. Господ всегда меньше, чем черни и холопов

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  13. bangladesh 16.09.2021 16:15 # bangladesh
    Я не удивлюсь если зрители которые приходят на эмптихад проплачены мансуром, ибо все знают что манчестер как и ливерпуль красный

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  14. superperez101 16.09.2021 16:13 # superperez101
    здесь даже не поможет бесплатная раздача билетов
    тут придется приплачивать чтобы народ ходил на это говно вонючее

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  15. scholes18 16.09.2021 16:11 # scholes18
    фанаты Манчестер Сити, напишите за кого вы болели или какому клубу симпатизировали до того, как клуб приобрели шейхи, реально интересно.

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  16. bangladesh 16.09.2021 16:07 # bangladesh
    Пиздец ор
    Всем похуй на этот клубишко
    Даже на фапле вроде выиграли забив шесть мячей - 6 коментов в новости
    1.5 фоната го на перекличку чмошники)

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