Гвардиола недоволен заполняемостью "Этихад"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал на недостаточную заполняемость "Этихад".
В среду вечером "Сити" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов со зрелищной победы 6:3 над "РБ Лейпциг", однако этот матч не вызван особого энтузиазма у фанатов "горожан".
"Этихад", который злые языки называют "Эмптихад" (от "empty" — "пустой") изобиловал проплешинами, и Гвардиола надеется, что в субботу против "Саутгемптона" этого не повторится.
"В последних трех матчах, что мы сыграли здесь, мы забили 16 голов. Я бы хотел, чтобы на следующий матч в субботу пришло больше людей".
"Нам нужны люди, пожалуйста. Потому что мы будем уставшими. А я знаю, что команда Ральфа (Хазенхюттля) играет весьма похожим образом (на "РБ Лейпциг"). Они так опасны, и это будет очень важный матч".
"Поэтому я приглашаю всех наших людей к трем часа дня в следующую субботу посмотреть игру", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
16.09.2021 16:00
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Последние комментарии:
Надо со всех частей страны бомжей согнать и посадить на матчи. А епт, они уже там сидят
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чемпион АПЛ и финалист ЛЧ не может собрать стадион, это просто ухахатбл
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нужен стадион поменьше, сколько нынешний вмещает? тысяч 55-60?
а вообще, конечно, дикость, что английская команда дома не может стадион собрать, предлагая одни из самых дешевых билетов
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Ну чисто по логике, 80% Манчестера - красные. Остальные 20% - голубые.
А посещаемость у Сити была за счёт азиатов, для которых просто билеты были дешевле, чем на Олд Траффорд, а как ввели карантин, так сразу всех импортировали... Ну вот собственно и осталось 20%+тайцы и разные там индонезийцы кому повезло остаться на Островах (в Манчестере).
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🤦🏿‍♂️
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Не очкуй лысый, гг в полной жопе щас, скоро в ряды бензоколонки ожидается новая партия цыганят)
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да этих мышей и на фапле 2,5 человека, я хз че этот лысый негодует
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Болельщиков в англии не так просто купить
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какой позор .... Эмптихад всегда будет пустым
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Откуда им взяться то, этим фанам, если один из них овец пасёт, а 0.5 на Фапле жопу греет.
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Хахахахаххаахха бичня ебучая ахахахахаххаах
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КОРОЛЬ!!!
Много бывает только челяди, а КОРОЛЕЙ должно быть мало! Иначе будет бардак и анархия. Господ всегда меньше, чем черни и холопов
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Я не удивлюсь если зрители которые приходят на эмптихад проплачены мансуром, ибо все знают что манчестер как и ливерпуль красный
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здесь даже не поможет бесплатная раздача билетов
тут придется приплачивать чтобы народ ходил на это говно вонючее
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фанаты Манчестер Сити, напишите за кого вы болели или какому клубу симпатизировали до того, как клуб приобрели шейхи, реально интересно.
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Пиздец ор
Всем похуй на этот клубишко
Даже на фапле вроде выиграли забив шесть мячей - 6 коментов в новости
1.5 фоната го на перекличку чмошники)
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