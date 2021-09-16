Дайч заключил новый четырехлетний контракт с "Бернли"
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.
Из всех тренеров, которые в данный момент трудятся в Премьер-Лиге, Дайч находится на свое месте дольше всех — Шон возглавляет "бордовых" с 2012 года.
За это время "Бернли" дважды повышался из Чемпионшипа, пока, наконец, не закрепился в Премьер-Лиге, где "бордовым" дважды удалось финишировать в верхней половине и впервые за 51 год попасть в еврокубки.
Работа Дайча действительно впечатляет, если вспомнить, что ему приходится работать с одним из самых скромных бюджетов в Премьер-Лиге.
В прошлом Шона регулярно сватали в различные клубы, включая "Кристал Пэлас" и "Эвертон", однако 50-летний англичанин всегда сохранял верность "Бернли" и сейчас подтвердил это новой сделкой.
16.09.2021 15:00
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Толковый тренер, десятку положит
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вот чел реально показывает стабильность
скромный состав, чисто английский силовой футбол, традиции и иногда нагибает топов
дайч красачик
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Хозяин Азерботжана!!!
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КОСТОЛОМ!!!
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