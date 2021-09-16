Дайч заключил новый четырехлетний контракт с "Бернли"

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Из всех тренеров, которые в данный момент трудятся в Премьер-Лиге, Дайч находится на свое месте дольше всех — Шон возглавляет "бордовых" с 2012 года.

За это время "Бернли" дважды повышался из Чемпионшипа, пока, наконец, не закрепился в Премьер-Лиге, где "бордовым" дважды удалось финишировать в верхней половине и впервые за 51 год попасть в еврокубки.

Работа Дайча действительно впечатляет, если вспомнить, что ему приходится работать с одним из самых скромных бюджетов в Премьер-Лиге.

В прошлом Шона регулярно сватали в различные клубы, включая "Кристал Пэлас" и "Эвертон", однако 50-летний англичанин всегда сохранял верность "Бернли" и сейчас подтвердил это новой сделкой.


Метки Бернли, Дайч, Кристал Пэлас, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sunsstorm 16.09.2021 17:12 # sunsstorm
    Толковый тренер, десятку положит

    (ответить)

  2. superperez101 16.09.2021 16:15 # superperez101
    вот чел реально показывает стабильность
    скромный состав, чисто английский силовой футбол, традиции и иногда нагибает топов
    дайч красачик

    (ответить)

  3. jirrort 16.09.2021 15:11 # jirrort
    Хозяин Азерботжана!!!

    (ответить)

  4. electric 16.09.2021 15:06 # electric
    КОСТОЛОМ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: