Дайч заключил новый четырехлетний контракт с "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2025 года.

Из всех тренеров, которые в данный момент трудятся в Премьер-Лиге, Дайч находится на свое месте дольше всех — Шон возглавляет "бордовых" с 2012 года.



За это время "Бернли" дважды повышался из Чемпионшипа, пока, наконец, не закрепился в Премьер-Лиге, где "бордовым" дважды удалось финишировать в верхней половине и впервые за 51 год попасть в еврокубки.



Работа Дайча действительно впечатляет, если вспомнить, что ему приходится работать с одним из самых скромных бюджетов в Премьер-Лиге.



В прошлом Шона регулярно сватали в различные клубы, включая "Кристал Пэлас" и "Эвертон", однако 50-летний англичанин всегда сохранял верность "Бернли" и сейчас подтвердил это новой сделкой.