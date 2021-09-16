Англия поднялась на третье место в рейтинге сборных ФИФА

Сборная Англии поднялась на третье место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Достигнув финала Евро-2020 в июле, ранее в сентябре англичане победили Венгрию с Андоррой и сыграли вничью с Польшей в рамках отбора к ЧМ-2022.



Этого оказалось достаточно, чтобы команда Гарета Саутгейта обошла Францию и впервые с сентября 2012 заняла третье место в рейтинге.



С момента создания этого рейтинга в 1992 году сборная Англии никогда не поднималась выше третьей позиции, да и на третьей провела только два месяца, сообщает Sky Sports.



Добавим, когда Саутгейт брался за свою работу в 2016 году, Англия была только 13-й в рейтинге.



