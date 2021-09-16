Англия поднялась на третье место в рейтинге сборных ФИФА
Сборная Англии поднялась на третье место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Достигнув финала Евро-2020 в июле, ранее в сентябре англичане победили Венгрию с Андоррой и сыграли вничью с Польшей в рамках отбора к ЧМ-2022.
Этого оказалось достаточно, чтобы команда Гарета Саутгейта обошла Францию и впервые с сентября 2012 заняла третье место в рейтинге.
С момента создания этого рейтинга в 1992 году сборная Англии никогда не поднималась выше третьей позиции, да и на третьей провела только два месяца, сообщает Sky Sports.
Добавим, когда Саутгейт брался за свою работу в 2016 году, Англия была только 13-й в рейтинге.
16.09.2021 14:00
Просмотров: 140
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: