Кейн открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт к подписанию нового контракта со своим клубом, но при соблюдении пары условий.

Минувшим летом Кейн как никогда был близок к уходу из "Тоттенхэма". "Манчестер Сити" даже сделал предложение о покупке Харри, однако президент "шпор" Даниэль Леви заблокировал уход своего бомбардира.

Дабы наладить отношения с Кейном и наградить его за впечатляющий прошлый сезон, в котором Харри стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Премьер-Лиге, Леви готов заключить с капитаном сборной Англии новую сделку на улучшенных условиях.

Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, на самом деле "Тоттенхэм" предложил Кейну новый контракт еще в июле. Несмотря на последовавший тогда отказ, Харри открыт к продлению сотрудничества со "шпорами".

Но, во-первых, Кейн хочет получать на уровне лучших игроков Премьер-Лиги — до 500 тысяч фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.

Второе требование 28-летнего нападающего заключается в наличии в новом контракте пункта о выкупе, причем сумма выкупа не должна быть фиксированной, а зависеть от того, как завершил сезон "Тоттенхэм".

Как бы то ни было, Леви не обязан идти на поводу у Кейна, ведь действующее соглашение Харри истекает только в 2024 году.


Метки Кейн, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 16.09.2021 13:59 # tursa
    Печаль, может хоть лигу конференций выиграют если рома их не выбьет

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  2. acceptodessa 16.09.2021 13:53 # acceptodessa
    Местным лишнехромосомным не понять что такое контракт.
    А Кейну не понять что когда что то подписываешь, нужно читать.

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  3. g3ndalf 16.09.2021 13:42 # g3ndalf
    односезонка

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  4. slash-lfc 16.09.2021 13:25 # slash-lfc
    Забьет больше Ширера, но останется без единого трофея. Элитарный бестрофейник

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  5. mixmaster 16.09.2021 13:24 # mixmaster
    пиздец он терпилоид.

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  6. vagifspurs 16.09.2021 13:05 # vagifspurs
    Кейн красавчик, на кую повертел сити и остался в своём любимом клубе, как видим у Сити в нападении Ферран Дноррес ору уехехехехехехе

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  7. gucman 16.09.2021 13:04 # gucman
    И запомнят его только как раба еврея

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  8. felix-the-cat 16.09.2021 13:03 # felix-the-cat
    Обоссал Сити

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  9. jirrort 16.09.2021 13:03 # jirrort
    Терпила опущенная)))

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  10. true-manc 16.09.2021 13:02 # true-manc
    КУКОЛД!!!

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