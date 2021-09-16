Кейн открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт к подписанию нового контракта со своим клубом, но при соблюдении пары условий.
Минувшим летом Кейн как никогда был близок к уходу из "Тоттенхэма". "Манчестер Сити" даже сделал предложение о покупке Харри, однако президент "шпор" Даниэль Леви заблокировал уход своего бомбардира.
Дабы наладить отношения с Кейном и наградить его за впечатляющий прошлый сезон, в котором Харри стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Премьер-Лиге, Леви готов заключить с капитаном сборной Англии новую сделку на улучшенных условиях.
Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, на самом деле "Тоттенхэм" предложил Кейну новый контракт еще в июле. Несмотря на последовавший тогда отказ, Харри открыт к продлению сотрудничества со "шпорами".
Но, во-первых, Кейн хочет получать на уровне лучших игроков Премьер-Лиги — до 500 тысяч фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.
Второе требование 28-летнего нападающего заключается в наличии в новом контракте пункта о выкупе, причем сумма выкупа не должна быть фиксированной, а зависеть от того, как завершил сезон "Тоттенхэм".
Как бы то ни было, Леви не обязан идти на поводу у Кейна, ведь действующее соглашение Харри истекает только в 2024 году.
16.09.2021 13:00
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Последние комментарии:
Печаль, может хоть лигу конференций выиграют если рома их не выбьет
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Местным лишнехромосомным не понять что такое контракт.
А Кейну не понять что когда что то подписываешь, нужно читать.
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односезонка
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Забьет больше Ширера, но останется без единого трофея. Элитарный бестрофейник
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пиздец он терпилоид.
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Кейн красавчик, на кую повертел сити и остался в своём любимом клубе, как видим у Сити в нападении Ферран Дноррес ору уехехехехехехе
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И запомнят его только как раба еврея
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Обоссал Сити
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Терпила опущенная)))
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КУКОЛД!!!
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