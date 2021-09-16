Кейн открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт к подписанию нового контракта со своим клубом, но при соблюдении пары условий.

Минувшим летом Кейн как никогда был близок к уходу из "Тоттенхэма". "Манчестер Сити" даже сделал предложение о покупке Харри, однако президент "шпор" Даниэль Леви заблокировал уход своего бомбардира.



Дабы наладить отношения с Кейном и наградить его за впечатляющий прошлый сезон, в котором Харри стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Премьер-Лиге, Леви готов заключить с капитаном сборной Англии новую сделку на улучшенных условиях.



Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, на самом деле "Тоттенхэм" предложил Кейну новый контракт еще в июле. Несмотря на последовавший тогда отказ, Харри открыт к продлению сотрудничества со "шпорами".



Но, во-первых, Кейн хочет получать на уровне лучших игроков Премьер-Лиги — до 500 тысяч фунтов в неделю, включая всевозможные бонусы.



Второе требование 28-летнего нападающего заключается в наличии в новом контракте пункта о выкупе, причем сумма выкупа не должна быть фиксированной, а зависеть от того, как завершил сезон "Тоттенхэм".



Как бы то ни было, Леви не обязан идти на поводу у Кейна, ведь действующее соглашение Харри истекает только в 2024 году.