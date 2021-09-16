Конте был бы заинтересован в работе с "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте был бы заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение.

Нет никаких сомнений, что нынешний наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сколотил весьма боеспособную команду, особенно с учетом летних трансферов.



Однако "Юнайтед" до сих пор не выиграл ни одного трофея за два с половиной года работы Сульшера, а в 11 матчах Лиги Чемпионов при норвежском специалисте "красные дьяволы" потерпели семь поражений, включая 2:1 от "Янг Бойз" во вторник.



Если "Юнайтед" вдруг решит расстаться с Сульшером, то эта работа может привлечь Конте, который едва не вернулся в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но так и не договорился с "Тоттенхэмом".



"Он согласится только на проект, который заточен побеждать. Поэтому я не думаю, что он согласился бы поработать с "Арсеналом", и поэтому он отказал "Тоттенхэму".



"Если, скажем, ему позвонит "Манчестер Юнайтед", то он согласится", — цитирует итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио Daily Mail.