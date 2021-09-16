Конте был бы заинтересован в работе с "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте был бы заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение.
Нет никаких сомнений, что нынешний наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сколотил весьма боеспособную команду, особенно с учетом летних трансферов.
Однако "Юнайтед" до сих пор не выиграл ни одного трофея за два с половиной года работы Сульшера, а в 11 матчах Лиги Чемпионов при норвежском специалисте "красные дьяволы" потерпели семь поражений, включая 2:1 от "Янг Бойз" во вторник.
Если "Юнайтед" вдруг решит расстаться с Сульшером, то эта работа может привлечь Конте, который едва не вернулся в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но так и не договорился с "Тоттенхэмом".
"Он согласится только на проект, который заточен побеждать. Поэтому я не думаю, что он согласился бы поработать с "Арсеналом", и поэтому он отказал "Тоттенхэму".
"Если, скажем, ему позвонит "Манчестер Юнайтед", то он согласится", — цитирует итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио Daily Mail.
16.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
Хочу видеть как этот псих будет орать на Рона)))))
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У парика отвратительный характер. Как долгосрочный вариант тоже не подойдёт. Зидан, имхо, поинтереснее.
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Парик пусть макароны херачит, нехер Олежку менять, он отлично справляется с Говночестер Сосайтед.
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с ним Юнайтед будут сосать в Еврокубках
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Забавно, что как только появились слухи про Арс, Антонио тут же от них открестился. А здесь сразу же заинтересован. Бедные ггшки, так и будут довольствоваться Артетами и Юнгбергами
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коне всегда хотел в мю. и он тот кто нужен
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Варчестер Пенальтед спасет только расформирование
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Отличный вариант для Юнайтед. Если норвег всё-таки провалится (снова ничего не выиграет), то Конте стал бы отличным кандидатом на нового рулевого.
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Долгие лета Срульшеру на тренерском мостике МЮ, ЮНВА!
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Нет неет... пусть Сульшер тренерует...
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нахуй нужен этот односезонка пездивая?
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Все идет к тому, что он там и окажется. Скорее всего с нового сезона.
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в первом же сезоне АПЛ взял бы с таким составом, а вот в дальнейшем хз.
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