Конте был бы заинтересован в работе с "Юнайтед"

Антонио Конте Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте был бы заинтересован в работе с "Манчестер Юнайтед", если ему поступит соответствующее предложение.

Нет никаких сомнений, что нынешний наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сколотил весьма боеспособную команду, особенно с учетом летних трансферов.

Однако "Юнайтед" до сих пор не выиграл ни одного трофея за два с половиной года работы Сульшера, а в 11 матчах Лиги Чемпионов при норвежском специалисте "красные дьяволы" потерпели семь поражений, включая 2:1 от "Янг Бойз" во вторник.

Если "Юнайтед" вдруг решит расстаться с Сульшером, то эта работа может привлечь Конте, который едва не вернулся в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но так и не договорился с "Тоттенхэмом".

"Он согласится только на проект, который заточен побеждать. Поэтому я не думаю, что он согласился бы поработать с "Арсеналом", и поэтому он отказал "Тоттенхэму".

"Если, скажем, ему позвонит "Манчестер Юнайтед", то он согласится", — цитирует итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио Daily Mail.


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. gandalf 16.09.2021 13:54 # gandalf
    Хочу видеть как этот псих будет орать на Рона)))))

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  2. empry 16.09.2021 13:29 # empry
    У парика отвратительный характер. Как долгосрочный вариант тоже не подойдёт. Зидан, имхо, поинтереснее.

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  3. barrakuda 16.09.2021 12:38 # barrakuda
    Парик пусть макароны херачит, нехер Олежку менять, он отлично справляется с Говночестер Сосайтед.

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  4. alexander-arnold 16.09.2021 12:19 # alexander-arnold
    с ним Юнайтед будут сосать в Еврокубках

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  5. division 16.09.2021 12:04 # division
    Забавно, что как только появились слухи про Арс, Антонио тут же от них открестился. А здесь сразу же заинтересован. Бедные ггшки, так и будут довольствоваться Артетами и Юнгбергами

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  6. quavo 16.09.2021 12:01 # quavo
    коне всегда хотел в мю. и он тот кто нужен

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  7. gucman 16.09.2021 11:51 # gucman
    Варчестер Пенальтед спасет только расформирование

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  8. trent 16.09.2021 11:43 # trent
    Отличный вариант для Юнайтед. Если норвег всё-таки провалится (снова ничего не выиграет), то Конте стал бы отличным кандидатом на нового рулевого.

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  9. vyrentz 16.09.2021 11:32 # vyrentz
    Долгие лета Срульшеру на тренерском мостике МЮ, ЮНВА!

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  10. chelsiukpro 16.09.2021 11:29 # chelsiukpro
    Нет неет... пусть Сульшер тренерует...

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  11. jokerz 16.09.2021 11:23 # jokerz
    нахуй нужен этот односезонка пездивая?

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  12. gerrard08 16.09.2021 11:19 # gerrard08
    Все идет к тому, что он там и окажется. Скорее всего с нового сезона.

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  13. scholes18 16.09.2021 11:12 # scholes18
    в первом же сезоне АПЛ взял бы с таким составом, а вот в дальнейшем хз.

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