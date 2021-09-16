Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг, 16 сентября, "Вест Хэм" и "Наполи" проведут свои первые поединки на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ДИНАМО ЗАГРЕБ — ВЕСТ ХЭМ 21:45
"Вест Хэм" неплохо выглядит на старте нового сезона, до сих пор не познав горечи поражений — две победы и две ничьи в рамках Премьер-Лиги.
"Мы бы хотели все еще выступать в Европе после Рождества и Нового года. Мы понимаем, что нам противостоит опытный оппонент, тогда как для нас это относительно новое испытание", — говорил на пресс-конференции главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.
- Загребское "Динамо" и "Вест Хэм" прежде никогда не встречались в еврокубках.
- "Динамо" проиграло 11 из 17 матчей в еврокубках против английских команд (3 победы, 3 ничьи), но в последнем из них обыграло "Тоттенхэм" со счетом 3:0.
- В своем единственном предыдущем противостоянии с командой из Хорватии "Вест Хэм" одолел "Осиек" со счетом 6:1 по сумме двух матчей в первом раунде Кубка УЕФА в сентябре 1999.
- "Динамо" не знает поражений уже 13 матчей кряду на групповой стадии Лиги Европы (9 побед, 4 ничьи), все четыре последних здесь выиграв, а в восьми последних здесь пропустив только один гол.
- Это будет первая европейская кампания для "Вест Хэма" (если не считать квалификацию) с Кубка УЕФА в сезоне 2006/07.
- Если не учитывать квалификацию, "Вест Хэм" проиграл все четыре последних матча в еврокубках и не забил в них ни одного гола.
- Дэвид Мойес как тренер не участвовал в еврокубках с сезона 2013/14, когда его "Манчестер Юнайтед" был бит "Баварией" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Вест Хэм" может устроит дебюты за клуб для Альфонса Ареоля, Курта Зума и Алекса Крала. На игровые минуты также рассчитывают Марк Нобл, Райан Фредерикс, Исса Диоп, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко.
ЛЕСТЕР — НАПОЛИ 22:00 Онлайн-трансляция
В прошлом сезоне "Лестер" достиг 1/8 финала Лиги Европы, с тех пор выиграв Кубок Англии с Суперкубком Англии, а также финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге, хотя до последнего сражался за путевку в Лигу Европы.
"Наш клуб всегда стремится прибавить. Это самое важное для меня — добиваясь какого-либо успеха, ты всегда голоден до большего", — говорил голкипер "лис" Каспер Шмейхель в общении с журналистами.
- Это будет первая встреча "Лестера" не просто с "Наполи", а с итальянской командой вообще.
- А вот "Наполи" провел против английских команд 20 официальных матчей, в 10 выездах в Англию не одержав ни одной победы (2 ничьи, 8 поражений).
- "Лестер" проиграл только два из 13 домашних матчей в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).
- "Наполи" поиграл только один из 15 последних матчей на групповой стадии Лиги Европы (11 побед, 3 ничьи) — 0:1 дома от АЗ год назад.
- "Наполи" — одна из четырех команд, совершивших 10+ выездов в Англию в еврокубках и не одержавших здесь ни одной победы (всего 10 матчей). Также это "Андерлехт" (17), киевское "Динамо" (15) и "Брюгге" (12).
"Лестер" по-прежнему лишен травмированных защитников Весле Фофана и Джеймса Джастина. Филип Бенкович на Лигу Европы не заявлен.
16.09.2021 10:00
Просмотров: 1670
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Опять вагина керимовна пригорела.
(ответить)
Раздаю какули пенсам и фанатам мочастер шити!
Без очереди!!!
Кто первый придёт тому больше достанется!!!
(ответить)
16.09.2021 11:59 #
gucman
Почему у Вротджерса грустное е6ало?
Потому, что из-за Челси оно в Лигу Чемпионов не попало
Источник: http://fapl.ru/posts/88373/?c=1#c7415196
По ходу этот полупокер забыл что челси во главе с тухлым отсасывли всему персоналу и игрокам Тоттенхэма перед последним туром
(ответить)
Тупо захожу разьебыаю фапл.сру, горите от мощи великого Азербайджанца, маленькие мои!!!!
(ответить)
Сейчас буду раздавать какули!
Пенсы вы без очереди!
юехеххехехехехехехеххехехехехехехехеххехехехехех
(ответить)
Может сити стоит попробовать свои силы в ЛЕ, чтобы хоть тут обзавестись евротрофеем
(ответить)
Говорят в ормении воды нет, пьёте гордую Азербайджанскую мочу?
(ответить)
Ормяне терпилы
(ответить)
Гастарбайтер в Корби поддерживает Корби чтоб хоть немного почувствовать себя своим перед окружением, ну что за опущенец этот складской раб.
(ответить)
вест хэм и наполи проведут матчи=)
Михайло, ты имел в виду вест хэм и лестер
(ответить)
Всё как обычно, и только ггешки в хрупких чувствах неульдотворения, что остались без любимого турнира ЛЕ.
(ответить)
Сегодня конечно же притопим за Лестер.
(ответить)
Манчестер сити как клуб говно а фанаты у них ещё парашнее
Ладно бы стадик у них был 80 тысяч
Стадик блять 50 тысяч заполнить не могут ору
(ответить)
с кем членсы играют в ЛЕ?
(ответить)
сколько ещё лет потребуется Манчестер Сити, чтобы каждый домашний матч их стадион был заполнен полностью?
(ответить)
Вест хэм ничейка, Лестер победа
(ответить)
Будущий турнир членсов
Они там любители выступать ухаахахаа
(ответить)
Лестер-Наполи обязательно к просмотру.
(ответить)
Почему у Вротджерса грустное е6ало?
Потому, что из-за Челси оно в Лигу Чемпионов не попало
(ответить)
Пора шейху мансуру искусственно завозить искусственных фанатов из Азии .
Искусственному клубу искусственная поддержка)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий