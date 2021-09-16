Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

Лестер В четверг, 16 сентября, "Вест Хэм" и "Наполи" проведут свои первые поединки на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ДИНАМО ЗАГРЕБ — ВЕСТ ХЭМ 21:45

"Вест Хэм" неплохо выглядит на старте нового сезона, до сих пор не познав горечи поражений — две победы и две ничьи в рамках Премьер-Лиги.

"Мы бы хотели все еще выступать в Европе после Рождества и Нового года. Мы понимаем, что нам противостоит опытный оппонент, тогда как для нас это относительно новое испытание", — говорил на пресс-конференции главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

- Загребское "Динамо" и "Вест Хэм" прежде никогда не встречались в еврокубках.

- "Динамо" проиграло 11 из 17 матчей в еврокубках против английских команд (3 победы, 3 ничьи), но в последнем из них обыграло "Тоттенхэм" со счетом 3:0.

- В своем единственном предыдущем противостоянии с командой из Хорватии "Вест Хэм" одолел "Осиек" со счетом 6:1 по сумме двух матчей в первом раунде Кубка УЕФА в сентябре 1999.

- "Динамо" не знает поражений уже 13 матчей кряду на групповой стадии Лиги Европы (9 побед, 4 ничьи), все четыре последних здесь выиграв, а в восьми последних здесь пропустив только один гол.

- Это будет первая европейская кампания для "Вест Хэма" (если не считать квалификацию) с Кубка УЕФА в сезоне 2006/07.

- Если не учитывать квалификацию, "Вест Хэм" проиграл все четыре последних матча в еврокубках и не забил в них ни одного гола.

- Дэвид Мойес как тренер не участвовал в еврокубках с сезона 2013/14, когда его "Манчестер Юнайтед" был бит "Баварией" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Вест Хэм" может устроит дебюты за клуб для Альфонса Ареоля, Курта Зума и Алекса Крала. На игровые минуты также рассчитывают Марк Нобл, Райан Фредерикс, Исса Диоп, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко.

ЛЕСТЕР — НАПОЛИ 22:00 Онлайн-трансляция

В прошлом сезоне "Лестер" достиг 1/8 финала Лиги Европы, с тех пор выиграв Кубок Англии с Суперкубком Англии, а также финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге, хотя до последнего сражался за путевку в Лигу Европы.

"Наш клуб всегда стремится прибавить. Это самое важное для меня — добиваясь какого-либо успеха, ты всегда голоден до большего", — говорил голкипер "лис" Каспер Шмейхель в общении с журналистами.

- Это будет первая встреча "Лестера" не просто с "Наполи", а с итальянской командой вообще.

- А вот "Наполи" провел против английских команд 20 официальных матчей, в 10 выездах в Англию не одержав ни одной победы (2 ничьи, 8 поражений).

- "Лестер" проиграл только два из 13 домашних матчей в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).

- "Наполи" поиграл только один из 15 последних матчей на групповой стадии Лиги Европы (11 побед, 3 ничьи) — 0:1 дома от АЗ год назад.

- "Наполи" — одна из четырех команд, совершивших 10+ выездов в Англию в еврокубках и не одержавших здесь ни одной победы (всего 10 матчей). Также это "Андерлехт" (17), киевское "Динамо" (15) и "Брюгге" (12).

"Лестер" по-прежнему лишен травмированных защитников Весле Фофана и Джеймса Джастина. Филип Бенкович на Лигу Европы не заявлен.


Метки Вест Хэм, Динамо Загреб, Лестер, Лига Европы, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1670

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Последние комментарии:




  1. sexan 16.09.2021 14:01 # sexan
    Опять вагина керимовна пригорела.

    (ответить)

  2. felix-the-cat 16.09.2021 13:55 # felix-the-cat
    Раздаю какули пенсам и фанатам мочастер шити!

    Без очереди!!!

    Кто первый придёт тому больше достанется!!!

    (ответить)

  3. vagifspurs 16.09.2021 13:34 # vagifspurs
    16.09.2021 11:59 #
    gucman

    Почему у Вротджерса грустное е6ало?
    Потому, что из-за Челси оно в Лигу Чемпионов не попало

    Источник: http://fapl.ru/posts/88373/?c=1#c7415196

    По ходу этот полупокер забыл что челси во главе с тухлым отсасывли всему персоналу и игрокам Тоттенхэма перед последним туром

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  4. vagifspurs 16.09.2021 13:32 # vagifspurs
    Тупо захожу разьебыаю фапл.сру, горите от мощи великого Азербайджанца, маленькие мои!!!!

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  5. felix-the-cat 16.09.2021 13:24 # felix-the-cat
    Сейчас буду раздавать какули!

    Пенсы вы без очереди!



    юехеххехехехехехехеххехехехехехехехеххехехехехех

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  6. beatles-red 16.09.2021 13:21 # beatles-red
    Может сити стоит попробовать свои силы в ЛЕ, чтобы хоть тут обзавестись евротрофеем

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  7. vagifspurs 16.09.2021 13:15 # vagifspurs
    Говорят в ормении воды нет, пьёте гордую Азербайджанскую мочу?

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  8. felix-the-cat 16.09.2021 13:13 # felix-the-cat
    Ормяне терпилы

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  9. vagifspurs 16.09.2021 13:08 # vagifspurs
    Гастарбайтер в Корби поддерживает Корби чтоб хоть немного почувствовать себя своим перед окружением, ну что за опущенец этот складской раб.

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  10. ko1obok 16.09.2021 12:56 # ko1obok
    вест хэм и наполи проведут матчи=)
    Михайло, ты имел в виду вест хэм и лестер

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  11. lovrentiy 16.09.2021 12:26 # lovrentiy
    Всё как обычно, и только ггешки в хрупких чувствах неульдотворения, что остались без любимого турнира ЛЕ.

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  12. sexan 16.09.2021 12:23 # sexan
    Сегодня конечно же притопим за Лестер.

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  13. felix-the-cat 16.09.2021 12:21 # felix-the-cat
    Манчестер сити как клуб говно а фанаты у них ещё парашнее

    Ладно бы стадик у них был 80 тысяч

    Стадик блять 50 тысяч заполнить не могут ору

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  14. alexander-arnold 16.09.2021 12:18 # alexander-arnold
    с кем членсы играют в ЛЕ?

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  15. scholes18 16.09.2021 12:17 # scholes18
    сколько ещё лет потребуется Манчестер Сити, чтобы каждый домашний матч их стадион был заполнен полностью?

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  16. gidro-met 16.09.2021 12:16 # gidro-met
    Вест хэм ничейка, Лестер победа

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  17. felix-the-cat 16.09.2021 12:11 # felix-the-cat
    Будущий турнир членсов

    Они там любители выступать ухаахахаа

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  18. sausage 16.09.2021 12:01 # sausage
    Лестер-Наполи обязательно к просмотру.

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  19. gucman 16.09.2021 11:59 # gucman
    Почему у Вротджерса грустное е6ало?
    Потому, что из-за Челси оно в Лигу Чемпионов не попало

    (ответить)

  20. thegodfather 16.09.2021 11:58 # thegodfather
    Пора шейху мансуру искусственно завозить искусственных фанатов из Азии .
    Искусственному клубу искусственная поддержка)

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