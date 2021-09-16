Анонс матчей 1-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг, 16 сентября, "Вест Хэм" и "Наполи" проведут свои первые поединки на групповом этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ДИНАМО ЗАГРЕБ — ВЕСТ ХЭМ 21:45



"Вест Хэм" неплохо выглядит на старте нового сезона, до сих пор не познав горечи поражений — две победы и две ничьи в рамках Премьер-Лиги.



"Мы бы хотели все еще выступать в Европе после Рождества и Нового года. Мы понимаем, что нам противостоит опытный оппонент, тогда как для нас это относительно новое испытание", — говорил на пресс-конференции главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.



- Загребское "Динамо" и "Вест Хэм" прежде никогда не встречались в еврокубках.



- "Динамо" проиграло 11 из 17 матчей в еврокубках против английских команд (3 победы, 3 ничьи), но в последнем из них обыграло "Тоттенхэм" со счетом 3:0.



- В своем единственном предыдущем противостоянии с командой из Хорватии "Вест Хэм" одолел "Осиек" со счетом 6:1 по сумме двух матчей в первом раунде Кубка УЕФА в сентябре 1999.



- "Динамо" не знает поражений уже 13 матчей кряду на групповой стадии Лиги Европы (9 побед, 4 ничьи), все четыре последних здесь выиграв, а в восьми последних здесь пропустив только один гол.



- Это будет первая европейская кампания для "Вест Хэма" (если не считать квалификацию) с Кубка УЕФА в сезоне 2006/07.



- Если не учитывать квалификацию, "Вест Хэм" проиграл все четыре последних матча в еврокубках и не забил в них ни одного гола.



- Дэвид Мойес как тренер не участвовал в еврокубках с сезона 2013/14, когда его "Манчестер Юнайтед" был бит "Баварией" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Вест Хэм" может устроит дебюты за клуб для Альфонса Ареоля, Курта Зума и Алекса Крала. На игровые минуты также рассчитывают Марк Нобл, Райан Фредерикс, Исса Диоп, Мануэль Лансини и Андрей Ярмоленко.



ЛЕСТЕР — НАПОЛИ 22:00 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне "Лестер" достиг 1/8 финала Лиги Европы, с тех пор выиграв Кубок Англии с Суперкубком Англии, а также финишировал на пятом месте в Премьер-Лиге, хотя до последнего сражался за путевку в Лигу Европы.



"Наш клуб всегда стремится прибавить. Это самое важное для меня — добиваясь какого-либо успеха, ты всегда голоден до большего", — говорил голкипер "лис" Каспер Шмейхель в общении с журналистами.



- Это будет первая встреча "Лестера" не просто с "Наполи", а с итальянской командой вообще.



- А вот "Наполи" провел против английских команд 20 официальных матчей, в 10 выездах в Англию не одержав ни одной победы (2 ничьи, 8 поражений).



- "Лестер" проиграл только два из 13 домашних матчей в еврокубках (8 побед, 3 ничьи).



- "Наполи" поиграл только один из 15 последних матчей на групповой стадии Лиги Европы (11 побед, 3 ничьи) — 0:1 дома от АЗ год назад.



- "Наполи" — одна из четырех команд, совершивших 10+ выездов в Англию в еврокубках и не одержавших здесь ни одной победы (всего 10 матчей). Также это "Андерлехт" (17), киевское "Динамо" (15) и "Брюгге" (12).



"Лестер" по-прежнему лишен травмированных защитников Весле Фофана и Джеймса Джастина. Филип Бенкович на Лигу Европы не заявлен.