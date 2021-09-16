Уилшир тренируется на базе "Арсенала"

Полузащитник Джек Уилшир приступил к тренировкам на базе "Арсенала".

Уилшир покинул "Арсенал" свободным агентом в 2018 году, отказавшись от нового контракта и решив найти себе клуб, где он сможет играть регулярно.



Однако травмы не оставили Джека в покое. Сейчас 29-летний полузащитник находится не только без клуба, но даже без предложений — никто не хочет брать к себе игрока, у которого такая богатая история проблем со здоровьем.



Ранее главный тренер "канониров" Микель Артета заявил, что двери его клуба "всегда открыты" для Уилшира, а Джек обещал, что поговорит с лондонцами.



Как сообщает talkSPORT со ссылкой на близкий к 29-летнему Уилширу источник, Джек уже приступил к тренировкам на базе родного клуба.



Джек просто будет тренироваться и работать над своей физической формой, надеясь привлечь интерес какого-нибудь клуба — например, из Чемпионшпа. Подписание контракта с "Арсеналом", даже на условиях pay-as-you-play, исключено.