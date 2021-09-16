Клопп был удивлен столь слабым интересом к Ориги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен слабым интересом к нападающему Дивоку Ориги минувшим летом.

Накануне вечером Ориги впервые с января появился в стартовом составе "Ливерпуля", выйдя на домашний матч Лиги Чемпионов против "Милана".



Дивок несколько раз угрожал чужим воротам, а также отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, когда тот сделал счет 2:2 в начале второго тайма.



После победы со счетом 3:2 Клопп высоко оценил игру своего резервиста, а также выразил недоумение, почему другие клубы не попытались купить 26-летнего бельгийца.



"Он провел прекрасный матч. Люди забывают, насколько он хорош и как сложно попасть в состав этой команды".



Все мы думали, что насчет него будут предложения минувшим летом, но очевидно, люди недостаточно смотрят футбол. Он сенсационный нападающий, и он был очень хорош сегодня".



"Он отличный парень. Его запомнят легендой, когда он уйдет. Он мог уйти летом, но футбол — это безумная среда, и люди забыли, несколько он хорош".



"Иногда в состав этой команды очень сложно попасть, но я очень доволен им сегодня вечером", — цитирует Клоппа Sky Sports.