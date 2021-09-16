Клопп был удивлен столь слабым интересом к Ориги

Юрген Клопп и Дивок Ориги Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен слабым интересом к нападающему Дивоку Ориги минувшим летом.

Накануне вечером Ориги впервые с января появился в стартовом составе "Ливерпуля", выйдя на домашний матч Лиги Чемпионов против "Милана".

Дивок несколько раз угрожал чужим воротам, а также отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, когда тот сделал счет 2:2 в начале второго тайма.

После победы со счетом 3:2 Клопп высоко оценил игру своего резервиста, а также выразил недоумение, почему другие клубы не попытались купить 26-летнего бельгийца.

"Он провел прекрасный матч. Люди забывают, насколько он хорош и как сложно попасть в состав этой команды".

Все мы думали, что насчет него будут предложения минувшим летом, но очевидно, люди недостаточно смотрят футбол. Он сенсационный нападающий, и он был очень хорош сегодня".

"Он отличный парень. Его запомнят легендой, когда он уйдет. Он мог уйти летом, но футбол — это безумная среда, и люди забыли, несколько он хорош".

"Иногда в состав этой команды очень сложно попасть, но я очень доволен им сегодня вечером", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милан, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 08:00

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  1. true-manc 16.09.2021 09:12 # true-manc
    сутенер пытается сбагрить самую неказистую проститутку портового борделя

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  2. red-scauser 16.09.2021 08:54 # red-scauser
    В целом по АПЛ у нас стартовый состав лучший, только скамейка уступает но не так много. Думаю есть большой шанс побороться за чемпионство.

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  3. red-scauser 16.09.2021 08:50 # red-scauser
    Надеялся увидеть Цимикаса, но быть дублером Роббо это минимум времени( Неужели Таки так слаб?

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  4. red-scauser 16.09.2021 08:49 # red-scauser
    в моменте с ассистом хорош был, но в целом он намного слабее в прессинге и в атаке, даже Мане в текущем состоянии предпочтительнее смотрится

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  5. liverpo0ol 16.09.2021 08:01 # liverpo0ol
    Ассист по красоте! Третьей ногой!

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