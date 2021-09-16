Клопп был удивлен столь слабым интересом к Ориги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен слабым интересом к нападающему Дивоку Ориги минувшим летом.
Накануне вечером Ориги впервые с января появился в стартовом составе "Ливерпуля", выйдя на домашний матч Лиги Чемпионов против "Милана".
Дивок несколько раз угрожал чужим воротам, а также отметился результативной передачей на Мохамеда Салаха, когда тот сделал счет 2:2 в начале второго тайма.
После победы со счетом 3:2 Клопп высоко оценил игру своего резервиста, а также выразил недоумение, почему другие клубы не попытались купить 26-летнего бельгийца.
"Он провел прекрасный матч. Люди забывают, насколько он хорош и как сложно попасть в состав этой команды".
Все мы думали, что насчет него будут предложения минувшим летом, но очевидно, люди недостаточно смотрят футбол. Он сенсационный нападающий, и он был очень хорош сегодня".
"Он отличный парень. Его запомнят легендой, когда он уйдет. Он мог уйти летом, но футбол — это безумная среда, и люди забыли, несколько он хорош".
"Иногда в состав этой команды очень сложно попасть, но я очень доволен им сегодня вечером", — цитирует Клоппа Sky Sports.
16.09.2021 08:00
Просмотров: 1324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сутенер пытается сбагрить самую неказистую проститутку портового борделя
(ответить)
В целом по АПЛ у нас стартовый состав лучший, только скамейка уступает но не так много. Думаю есть большой шанс побороться за чемпионство.
(ответить)
Надеялся увидеть Цимикаса, но быть дублером Роббо это минимум времени( Неужели Таки так слаб?
(ответить)
в моменте с ассистом хорош был, но в целом он намного слабее в прессинге и в атаке, даже Мане в текущем состоянии предпочтительнее смотрится
(ответить)
Ассист по красоте! Третьей ногой!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий