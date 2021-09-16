Гвардиола оценил дебют Грилиша в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил дебют плеймейкера Джека Грилиша в Лиге Чемпионов.

В среду вечером 26-летний Грилиш, купленный у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, впервые в своей карьере сыграл в Лиге Чемпионов.



Грилиш помог "горожанам" одержать победу 6:3, отметившись голом и результативной передачей, а также заслужив похвалу Гвардиолы.



"Надеюсь, это будет первый из многих. У меня есть ощущение, что с каждым днем он играет все лучше, и я практически уверен, что так будет и дальше. Он сделал большой вклад в победу, и я доволен его игрой".



"Я доволен, счастлив и благодарен, что обладаю этими невероятными игроками".



"Лейпциг" играл так, словно им нечего терять. Они могут создавать моменты и так много атакуют. Они неудержимы на флангах. Это было так сложно. Они сыграли хорошо".



"Однако первый домашний матч очень важно выиграть. Мы забили много — мы забили 16 голов в трех последних матчах".



"Это приятно для фанатов. Теперь мы должны отдохнуть и подумать о "Саутгемптоне", — приводит слова Гвардиолы The Independent.