Гвардиола оценил дебют Грилиша в Лиге Чемпионов

Джек Грилиш Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил дебют плеймейкера Джека Грилиша в Лиге Чемпионов.

В среду вечером 26-летний Грилиш, купленный у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, впервые в своей карьере сыграл в Лиге Чемпионов.

Грилиш помог "горожанам" одержать победу 6:3, отметившись голом и результативной передачей, а также заслужив похвалу Гвардиолы.

"Надеюсь, это будет первый из многих. У меня есть ощущение, что с каждым днем он играет все лучше, и я практически уверен, что так будет и дальше. Он сделал большой вклад в победу, и я доволен его игрой".

"Я доволен, счастлив и благодарен, что обладаю этими невероятными игроками".

"Лейпциг" играл так, словно им нечего терять. Они могут создавать моменты и так много атакуют. Они неудержимы на флангах. Это было так сложно. Они сыграли хорошо".

"Однако первый домашний матч очень важно выиграть. Мы забили много — мы забили 16 голов в трех последних матчах".

"Это приятно для фанатов. Теперь мы должны отдохнуть и подумать о "Саутгемптоне", — приводит слова Гвардиолы The Independent.


Метки Гвардиола, Грилиш, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. rustem2909 16.09.2021 09:23 # rustem2909
    Красавчик Джек! Ты должен закрыть рты всем местным обрыганам!

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  2. true-manc 16.09.2021 08:32 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 16.09.2021 08:10 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  4. lfclegenda 16.09.2021 07:35 # lfclegenda
    Голубые пидоры!

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