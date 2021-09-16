Клопп: "Матч оправдал мои ожидания почти на 100 процентов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что победа 3:2 над "Миланом" "почти на 100 процентов" оправдала его ожидания.

Несмотря на значительное игровое преимущество в первом тайме домашнего матча, на перерыв "Ливерпуль" уходил на перерыв, уступая в счете.



Во втором тайме "красные" все же оформили победу, и Клопп был очень рад стать свидетелем такого яркого матча в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.



"Насколько оправдал этот матч мои ожидания? Оправдал почти на 100 процентов, потому что это был блестящий матч, очень захватывающий и очень интересный".



"Были 10 или 15 минут, когда мы слегка утратили контроль над игрой в силу каких-то причин. Мы были недостаточно компактны, мы чересчур увлеклись своим футболом, создав себе сложности, хотя этого не должно было случиться".



"Наша задняя линия находилась слишком глубоко, полузащита перестала заполнять пустые зоны и все такое. Поэтому соперник смог делать передачи на свободное пространство, и так они забили два гола".



"В такого рода моменты игра может быть решена, но только не сегодня вечером, потому что мы смоги подстроиться в перерыве. Игроки снова заиграли в хороший футбол и забили два удивительных гола, этим обеспечив победу".



"Каждый и так это знал, но теперь это точно знает каждый: "Милан" пришел в эту группу из четвертой корзины — очень забавно! Это говорит об уровне группы. Очень хорошо, что мы одержали победу сегодня вечером, потому что в этой группе каждое очко имеет значение для выхода в плей-офф", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".