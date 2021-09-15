Милито раскритиковал Лукаку

Ромелу Лукаку Бывший нападающий "Интера" Диего Милито раскритиковал Ромелу Лукаку, который минувшим летом ушел в "Челси".

Выиграв с "Интером" Серию А в прошлом сезоне, Лукаку несколько раз пообещал на публику, что останется на "Сан-Сиро".

Тем не менее, в августе 28-летний бельгиец вернулся в "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов, перед этим попросив "Интер" отпустить его из клуба.

Такая переменчивость очень раздражает Милито, который в сезоне 2009/10 сделал знаменитый требл с "Интером".

"Что касается Лукаку, то одной вещи тебе никогда нельзя делать: давать обещания, которые ты не сможешь сдержать. Это нормально, когда игрок уходит куда-нибудь, но фанаты расстроены его заявлениями о преданности перед уходом в "Челси", — сообщил Милито La Gazzetta dello Sport.


Метки Интер, Лукаку, Милито, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 15.09.2021 23:02 # gameboy
    Пиздец он его опустил, травма моральная обеспечена

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  2. mixmaster 15.09.2021 23:02 # mixmaster
    рентбой к рентбоям и ушел, все нормально ж.

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