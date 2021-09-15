Кариус отказался покинуть "Ливерпуль" ради сохранения зарплаты

Голкипер Лорис Кариус отказался покинуть "Ливерпуль" минувшим летом ради сохранения своей зарплаты.

Последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" так и остается проигранный "красными" финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.



С тех пор Кариус побывал на правах аренды в "Бешикташе" и "Унионе". При это за берлинскую команду Лорис сыграл только четыре матча в прошлом сезоне Бундеслиги.



Прямо сейчас Кариус находится в распоряжении Юргена Клоппа, но является номинально четвертым голкипером "Ливерпуля", позади Алиссона, Кувина Келлехера и Адриана.



Кариус мог предотвратить эту ситуацию. Купить Лориса минувшим был готов "Базель", однако немецкий голкипер, несмотря на желание двух клубов оформить этот трансфер, не смог согласовать условия личного контракта, отказавшись уходить на пониженную зарплату, утверждает The Athletic.



Добавим, что контракт Кариуса истекает в конце сезона, а значит в январе у "красных" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего немца.