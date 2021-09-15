Кариус отказался покинуть "Ливерпуль" ради сохранения зарплаты

Лорис Кариус Голкипер Лорис Кариус отказался покинуть "Ливерпуль" минувшим летом ради сохранения своей зарплаты.

Последним официальным матчем Кариуса за "Ливерпуль" так и остается проигранный "красными" финал Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018.

С тех пор Кариус побывал на правах аренды в "Бешикташе" и "Унионе". При это за берлинскую команду Лорис сыграл только четыре матча в прошлом сезоне Бундеслиги.

Прямо сейчас Кариус находится в распоряжении Юргена Клоппа, но является номинально четвертым голкипером "Ливерпуля", позади Алиссона, Кувина Келлехера и Адриана.

Кариус мог предотвратить эту ситуацию. Купить Лориса минувшим был готов "Базель", однако немецкий голкипер, несмотря на желание двух клубов оформить этот трансфер, не смог согласовать условия личного контракта, отказавшись уходить на пониженную зарплату, утверждает The Athletic.

Добавим, что контракт Кариуса истекает в конце сезона, а значит в январе у "красных" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 28-летнего немца.


Метки Базель, Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 15.09.2021 21:57 # gameboy
    Любой на его месте поступил бы точно так же.

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  2. jokerz 15.09.2021 21:52 # jokerz
    доит нищепуль

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  3. gerrard08 15.09.2021 21:49 # gerrard08
    Манковское прошлое, что с него взять. Причем лан зп была бы как у скамов, но за ссаные 60к/нед держаться так.. ушел бы в аренду, проявил бы себя и хоть более менее норм контракт выбил бы, а так вообще за еду через год простоя возьмут этого дауна, если возьмут, офк

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  4. true-manc 15.09.2021 21:42 # true-manc
    Это правильно.
    Скузня всё равно потерпит, они же терпилы.

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  5. wolfsmensch 15.09.2021 21:38 # wolfsmensch
    вот ж говнистый товарищ!

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