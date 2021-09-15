Переговоры Рюдигера и "Челси" о новом контракте зашли в тупик

Антонио Рюдигер Переговоры защитника Антонио Рюдигера с "Челси" о новом контракте зашли в тупик.

Сейчас у Рюдигера уже идет последний год по контракту, а значит с января, если новая сделка не будет заключена к тому времени, Антонио сможет свободно общаться с зарубежными клубами и даже подписать предварительное соглашение.

Рюдигер исполняет ключевую роль с момента прихода в клуб Томаса Тухеля, и главный тренер "синих", естественно, не хочет терять 28-летнего немца.

В данный момент "Челси" предлагает увеличить зарплату Рюдигера до 140 тысяч фунтов в неделю, но Антонио, глядя на получающих свыше 200 тыс. фунтов каждые семь дней Ромелу Лукаку, Нголо Канте и Тимо Вернера, хочет большего.

Как сообщает The Telegraph, пока нет никаких намеков, что в переговорах будет совершен прорыв — ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Таким образом, над "Челси" нависла угроза потери Рюдигера в конце сезона свободным агентом, и на этот случай "синие" сохраняют интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, не сумев заполучить того минувшим летом.

За ситуацией вокруг Рюдигера, который сейчас зарабатывает около 100 тыс. фунтов в неделю, внимательно наблюдают ПСЖ, "Реал", "Бавария" и "Ювентус".


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 15.09.2021 22:11 # mixmaster
    так этот синий пузырёк всегда своих лучших игроков на мороз выбрасывает

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  2. petertosh 15.09.2021 20:20 # petertosh
    Надеюсь отстегнут ему сколько надо, чувак реально на игровой пик выходит

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  3. ataman 15.09.2021 20:15 # ataman
    Подписать и продать

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  4. jirrort 15.09.2021 20:11 # jirrort
    Тупик это место где одна азерская шмара выкакала на свет Феликс Кета

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  5. hunter022 15.09.2021 20:09 # hunter022
    Тупик это место где все срут на чолси

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  6. sisyazavr 15.09.2021 20:03 # sisyazavr
    Надеюсь, не отпустят.

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