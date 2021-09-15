Переговоры Рюдигера и "Челси" о новом контракте зашли в тупик

Переговоры защитника Антонио Рюдигера с "Челси" о новом контракте зашли в тупик.

Сейчас у Рюдигера уже идет последний год по контракту, а значит с января, если новая сделка не будет заключена к тому времени, Антонио сможет свободно общаться с зарубежными клубами и даже подписать предварительное соглашение.



Рюдигер исполняет ключевую роль с момента прихода в клуб Томаса Тухеля, и главный тренер "синих", естественно, не хочет терять 28-летнего немца.



В данный момент "Челси" предлагает увеличить зарплату Рюдигера до 140 тысяч фунтов в неделю, но Антонио, глядя на получающих свыше 200 тыс. фунтов каждые семь дней Ромелу Лукаку, Нголо Канте и Тимо Вернера, хочет большего.



Как сообщает The Telegraph, пока нет никаких намеков, что в переговорах будет совершен прорыв — ни одна из сторон не готова идти на уступки.



Таким образом, над "Челси" нависла угроза потери Рюдигера в конце сезона свободным агентом, и на этот случай "синие" сохраняют интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, не сумев заполучить того минувшим летом.



За ситуацией вокруг Рюдигера, который сейчас зарабатывает около 100 тыс. фунтов в неделю, внимательно наблюдают ПСЖ, "Реал", "Бавария" и "Ювентус".