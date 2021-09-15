Скоулз: "Теперь Сульшер обязан что-нибудь выиграть"

Оле Гуннар Сульшер Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обязан выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

Поражение 2:1 от "Янг Бойз" накануне напомнило Скоулзу прошлый сезон, когда "Юнайтед" даже не смог преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.

Пол чувствует, что на сей раз у Сульшера не может быть оправданий — Оле Гуннар обязан дать результат, как другие наставники больших английских команд.

"Это повторение того, что случилось с "Башакшехиром". В прошлом сезоне мы тоже сожалели о допущенных ошибках".

"Джесси (Лингард) совершил большую ошибку в концовке матча, хотя на выходных он был очень хорош. Это лишь показывает, что в Европе тебе сложно везде".

"Сейчас Оле создал команду, способную выигрывать больше трофеи, и именно ради этого он был приглашен сюда".

"Единственная разница между "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпулем" и нами в уровне тренеров. Оле поделал великолепную работу, строя эту команду, и теперь он должен что-нибудь выиграть с этой командой", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 19:00

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  1. animadora 15.09.2021 19:51 # animadora
    Это после пиздатой игры в ЛЧ он так решил?

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  2. hammersmith 15.09.2021 19:47 # hammersmith
    Хуй за щеку выиграет как всегда хыыыы бля

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  3. mancunia-planet 15.09.2021 19:46 # mancunia-planet
    Не хватает Пола Скоулза команде. Такого игрока никогда не было после его ухода. И вряд ли будет. Можно было приобретать Верратти в своё время, нужно было сделать всё возможное и невозможное. Но нет блеать сейчас приходиться смотреть на ебаната Фрэда и старика Матича.

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  4. monsieurgood 15.09.2021 19:45 # monsieurgood
    чемпионат ссыкунов

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  5. mancunia-planet 15.09.2021 19:42 # mancunia-planet
    Даа, это точно, не поспоришь. Паштет всегда был адекватен, крассава рыжик. Олег вообще не коуч по сравнению с Клоппом, например. Уровень разный, ничё не поделаешь. Олег уже должен был брать трофей, но не смог. И вряд ли что сможет, чудес не бывает.

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  6. superglor 15.09.2021 19:23 # superglor
    Золотой писсуар выиграет, и то не факт - конкуренция очень серьезная.

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  7. hunter022 15.09.2021 19:15 # hunter022
    Кубок лиги конференций ваш в следующем сезоне

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