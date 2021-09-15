Скоулз: "Теперь Сульшер обязан что-нибудь выиграть"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер обязан выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

Поражение 2:1 от "Янг Бойз" накануне напомнило Скоулзу прошлый сезон, когда "Юнайтед" даже не смог преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов.



Пол чувствует, что на сей раз у Сульшера не может быть оправданий — Оле Гуннар обязан дать результат, как другие наставники больших английских команд.



"Это повторение того, что случилось с "Башакшехиром". В прошлом сезоне мы тоже сожалели о допущенных ошибках".



"Джесси (Лингард) совершил большую ошибку в концовке матча, хотя на выходных он был очень хорош. Это лишь показывает, что в Европе тебе сложно везде".



"Сейчас Оле создал команду, способную выигрывать больше трофеи, и именно ради этого он был приглашен сюда".



"Единственная разница между "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпулем" и нами в уровне тренеров. Оле поделал великолепную работу, строя эту команду, и теперь он должен что-нибудь выиграть с этой командой", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.