Мерсон: "У "Юнайтед" не идет игра"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон обрушился с критикой на "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Янг Бойз".

Накануне "Юнайтед" взял старт на групповом этапе Лиги Чемпионов, вдесятером уступив в Швейцарии со счетом 2:1.



Мерсон не слишком удивился этому результату и вообще считает, что "красные дьяволы" неважно играют в этом сезоне.



"У "Манчестер Юнайтед" не идет игра. Против "Вулверхэмптона" им очень повезло. Против "Ньюкасла", когда счет был 1:1, это было вроде подбрасывания орла и решки. Игра легко могла повернуться в пользу "Ньюкасла".



"В Лиге Чемпионов не бывает легко, кто бы тебе ни противостоял. Для "Янг Бойз" это был их важнейший матч всех времен. А если ты не будешь соответствовать этому, ты окажешься в беде. Их поражение — не самый большой шок, что я испытывал".



"Манчестер Юнайтед" не мог выйти со своей половины поля. Если бы это "Манчестер Сити" играл вдесятером, "Янг Бойз" не смог бы дотронуться до мяча", — сообщил Мерсон в эфире.