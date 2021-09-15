Мерсон: "У "Юнайтед" не идет игра"

Давид Де Хеа Эксперт Sky Sports Пол Мерсон обрушился с критикой на "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Янг Бойз".

Накануне "Юнайтед" взял старт на групповом этапе Лиги Чемпионов, вдесятером уступив в Швейцарии со счетом 2:1.

Мерсон не слишком удивился этому результату и вообще считает, что "красные дьяволы" неважно играют в этом сезоне.

"У "Манчестер Юнайтед" не идет игра. Против "Вулверхэмптона" им очень повезло. Против "Ньюкасла", когда счет был 1:1, это было вроде подбрасывания орла и решки. Игра легко могла повернуться в пользу "Ньюкасла".

"В Лиге Чемпионов не бывает легко, кто бы тебе ни противостоял. Для "Янг Бойз" это был их важнейший матч всех времен. А если ты не будешь соответствовать этому, ты окажешься в беде. Их поражение — не самый большой шок, что я испытывал".

"Манчестер Юнайтед" не мог выйти со своей половины поля. Если бы это "Манчестер Сити" играл вдесятером, "Янг Бойз" не смог бы дотронуться до мяча", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Мерсон, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 15.09.2021 22:40 # acceptodessa
    мерсон известный наркоман.

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  2. vyrentz 15.09.2021 19:06 # vyrentz
    Команда без тренера, хули вы хотели?

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  3. mancunia-planet 15.09.2021 18:33 # mancunia-planet
    МЮ в трех приобретениях от титула!
    2 игрока и 1 тренер.

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  4. purman30 15.09.2021 18:26 # purman30
    Согласен нет игры победы все за счет индивидуальных качеств двух трех игроков

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  5. mancunia-planet 15.09.2021 18:23 # mancunia-planet
    Только мементами, матчами. Нет стабильности в этом плане. Реально, Сити и не почувствовал бы... Сука блеать!

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  6. scauzer11 15.09.2021 18:19 # scauzer11
    крокодил не ловится , не растёт кокос))

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