Мерсон: "У "Юнайтед" не идет игра"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон обрушился с критикой на "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Янг Бойз".
Накануне "Юнайтед" взял старт на групповом этапе Лиги Чемпионов, вдесятером уступив в Швейцарии со счетом 2:1.
Мерсон не слишком удивился этому результату и вообще считает, что "красные дьяволы" неважно играют в этом сезоне.
"У "Манчестер Юнайтед" не идет игра. Против "Вулверхэмптона" им очень повезло. Против "Ньюкасла", когда счет был 1:1, это было вроде подбрасывания орла и решки. Игра легко могла повернуться в пользу "Ньюкасла".
"В Лиге Чемпионов не бывает легко, кто бы тебе ни противостоял. Для "Янг Бойз" это был их важнейший матч всех времен. А если ты не будешь соответствовать этому, ты окажешься в беде. Их поражение — не самый большой шок, что я испытывал".
"Манчестер Юнайтед" не мог выйти со своей половины поля. Если бы это "Манчестер Сити" играл вдесятером, "Янг Бойз" не смог бы дотронуться до мяча", — сообщил Мерсон в эфире.
15.09.2021 18:00
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мерсон известный наркоман.
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Команда без тренера, хули вы хотели?
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МЮ в трех приобретениях от титула!
2 игрока и 1 тренер.
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Согласен нет игры победы все за счет индивидуальных качеств двух трех игроков
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Только мементами, матчами. Нет стабильности в этом плане. Реально, Сити и не почувствовал бы... Сука блеать!
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крокодил не ловится , не растёт кокос))
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