Фернандиньо уверен, что переход Роналду в "Сити" был реален
Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что нападающий Криштиану Роналду вполне мог перейти к "горожанам" вместо "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду лишь после того, как интерес к Криштиану проявил "Сити". Это лично подтвердил бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.
Фернандиньо убежден, что агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш обсуждал возможный переход своего клиента в "Сити" во время недавнего визита в клуб.
"Думаю, на это были хорошие, значительные шансы. Кажется, его агент побывал у нас в клубе, продлевая контракты Эдерсона, Диаша и оценивая ситуацию Бернарду Силвы, Жоау Канселу".
"Естественно, раз ты оказался за столом переговоров, ты можешь обсудить все, любого игрока", — сообщил Фернандиньо.
15.09.2021 17:00
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как же всё-таки топово Криш обоссал Сити и вернулся в МЮ. до сих пор горят пердаки у глоров голубой помойки.
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> "Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду лишь после того, как интерес к Криштиану проявил "Сити". Это лично подтвердил бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.
хорошая какуля в рот пригородным сектантам и их легенде кристине пеналду)))
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КОРОЛЬ!!!
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