Фернандиньо уверен, что переход Роналду в "Сити" был реален

Фернандиньо и Криштиану Роналду Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что нападающий Криштиану Роналду вполне мог перейти к "горожанам" вместо "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду лишь после того, как интерес к Криштиану проявил "Сити". Это лично подтвердил бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

Фернандиньо убежден, что агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш обсуждал возможный переход своего клиента в "Сити" во время недавнего визита в клуб.

"Думаю, на это были хорошие, значительные шансы. Кажется, его агент побывал у нас в клубе, продлевая контракты Эдерсона, Диаша и оценивая ситуацию Бернарду Силвы, Жоау Канселу".

"Естественно, раз ты оказался за столом переговоров, ты можешь обсудить все, любого игрока", — сообщил Фернандиньо.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Роналду, Фернадиньо

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 17:00

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  1. scholes18 15.09.2021 17:09 # scholes18
    как же всё-таки топово Криш обоссал Сити и вернулся в МЮ. до сих пор горят пердаки у глоров голубой помойки.

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  2. true-manc 15.09.2021 17:04 # true-manc
    > "Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду лишь после того, как интерес к Криштиану проявил "Сити". Это лично подтвердил бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.

    хорошая какуля в рот пригородным сектантам и их легенде кристине пеналду)))

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  3. true-manc 15.09.2021 17:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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