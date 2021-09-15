Фернандиньо уверен, что переход Роналду в "Сити" был реален

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что нападающий Криштиану Роналду вполне мог перейти к "горожанам" вместо "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" вступил в борьбу за Роналду лишь после того, как интерес к Криштиану проявил "Сити". Это лично подтвердил бывший наставник "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон.



Фернандиньо убежден, что агент 36-летнего португальца Жорже Мендеш обсуждал возможный переход своего клиента в "Сити" во время недавнего визита в клуб.



"Думаю, на это были хорошие, значительные шансы. Кажется, его агент побывал у нас в клубе, продлевая контракты Эдерсона, Диаша и оценивая ситуацию Бернарду Силвы, Жоау Канселу".



"Естественно, раз ты оказался за столом переговоров, ты можешь обсудить все, любого игрока", — сообщил Фернандиньо.