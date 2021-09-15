Анонс матча "Манчестер Сити" — "РБ Лейпциг"

В среду вечером "Манчестер Сити" начнет очередной заход к заветному трофею Лиги Чемпионов, сыграв дома с "РБ Лейпциг".

В прошлом сезоне "Сити" вплотную приблизился к столь желанной цели, впервые в своей истории достигнув финала Лиги Чемпионов. Однако "Челси" тогда взял верх — 1:0.



На своей пресс-конференции главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что та неудача лишь придаст мотивации его команде.



В четырех первых матчах этого сезона Бундеслиги "РБ Лейпциг" одержал только одну победу, но прошлую кампанию завершил на втором месте в своем чемпионате.



- Прежде "Сити" и "РБ Лейпциг" еще не встречались в еврокубках, но "горожане" выиграли все четыре матча против немецких команд в прошлом сезоне (по две победы против дортмундской "Боруссии" и менхенгладбахской "Боруссии").



- "РБ Лейпциг" проиграл три из четырех последних матчей против английских команд в Лиге Чемпионов, хотя два первых таких выиграл (оба против "Тоттенхэма" в сезоне 2019/20).



- "Сити" не знает поражений уже в 17 матчах кряду на групповой стадии Лиги Чемпионов (13 побед, 4 ничьи).



- При Хосепе Гвардиоле "Сити" потерпел только одно поражение на групповой стадии Лиги Чемпионов в 30 матчах.



- "Горожане" выиграли 49 из своих 90 матчей в Лиге Чемпионов (16 ничьих, 25 поражений) и могут стать второй командой по скорости достижения 50 побед в соревновании после "Реала" (50 в 88 матчах).



- "РБ Лейпциг" проиграл три из четырех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (1 победа), во всех трех не забив ни одного гола.



Впервые за "Сити" в этом сезоне могут сыграть полузащитники Фил Фоден и Кевин Де Брюйне. Зак Стеффен все еще восстанавливается после коронавирусной болезни.



Лига Чемпионов. Группа A. 1-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция