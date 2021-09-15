Апелляция на удаление Стрейка отклонена, Эллиотт не согласен

Апелляция "Лидса" на удаление защитника Паскаля Стрейка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" была отклонена.

Напомним, "Лидс" выразил протест по поводу решения рефери Крейга Поусона показать Стрейку прямую красную карточку за фол на Харви Эллиотте, который в столкновении с Паскалем получил вывих и перелом лодыжки.



Однако FA сочла удаление Стрейка правильным, и теперь 22-летний голландец будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Вест Хэма", а также на поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма".



"Сожалею об этом, Паскаль. Думаю, это неправильно. Но скоро это пройдет, брат, и ты снова пойдешь в бой. Не вешай нос", — отреагировал на отклоненную апелляцию Эллиотт в инстаграме.



Добавим, накануне Эллиотт перенес операцию на лодыжке в Лондоне, и "Ливерпуль" ожидает, что Харви вернется к выступлениям за клуб позже в этом сезоне.