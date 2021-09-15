Апелляция на удаление Стрейка отклонена, Эллиотт не согласен
Апелляция "Лидса" на удаление защитника Паскаля Стрейка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" была отклонена.
Напомним, "Лидс" выразил протест по поводу решения рефери Крейга Поусона показать Стрейку прямую красную карточку за фол на Харви Эллиотте, который в столкновении с Паскалем получил вывих и перелом лодыжки.
Однако FA сочла удаление Стрейка правильным, и теперь 22-летний голландец будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Вест Хэма", а также на поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма".
"Сожалею об этом, Паскаль. Думаю, это неправильно. Но скоро это пройдет, брат, и ты снова пойдешь в бой. Не вешай нос", — отреагировал на отклоненную апелляцию Эллиотт в инстаграме.
Добавим, накануне Эллиотт перенес операцию на лодыжке в Лондоне, и "Ливерпуль" ожидает, что Харви вернется к выступлениям за клуб позже в этом сезоне.
15.09.2021 15:00
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Что лишь доказывает великодушие скаузеров.
Если вместо него был бы какой-нибудь красно-голубой манк, уже разнылся бы как крыса и обвинял бы в крушении карьеры, требуя пожизненной дисквы.
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Эллиот КОРОЛЬ!
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Челик в Ливерпуле надолго не задержится, уж больно умный для своих лет.
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добавить еще 10 матчей
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Лузерхуй
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Это неправильно
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