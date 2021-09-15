Апелляция на удаление Стрейка отклонена, Эллиотт не согласен

Паскаль Стрейк Апелляция "Лидса" на удаление защитника Паскаля Стрейка в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" была отклонена.

Напомним, "Лидс" выразил протест по поводу решения рефери Крейга Поусона показать Стрейку прямую красную карточку за фол на Харви Эллиотте, который в столкновении с Паскалем получил вывих и перелом лодыжки.

Однако FA сочла удаление Стрейка правильным, и теперь 22-летний голландец будет дисквалифицирован на матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Вест Хэма", а также на поединок 3-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма".

"Сожалею об этом, Паскаль. Думаю, это неправильно. Но скоро это пройдет, брат, и ты снова пойдешь в бой. Не вешай нос", — отреагировал на отклоненную апелляцию Эллиотт в инстаграме.

Добавим, накануне Эллиотт перенес операцию на лодыжке в Лондоне, и "Ливерпуль" ожидает, что Харви вернется к выступлениям за клуб позже в этом сезоне.


Метки FA, дисквалификации, Ливерпуль, Лидс, Премьер-Лига, Стрейк, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1416

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 15.09.2021 15:17 # gerrard08
    Что лишь доказывает великодушие скаузеров.
    Если вместо него был бы какой-нибудь красно-голубой манк, уже разнылся бы как крыса и обвинял бы в крушении карьеры, требуя пожизненной дисквы.

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  2. lfcynwa 15.09.2021 15:10 # lfcynwa
    Эллиот КОРОЛЬ!

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  3. gameboy 15.09.2021 15:08 # gameboy
    Челик в Ливерпуле надолго не задержится, уж больно умный для своих лет.

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  4. vals1702 15.09.2021 15:03 # vals1702
    добавить еще 10 матчей

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  5. jirrort 15.09.2021 15:02 # jirrort
    Лузерхуй

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  6. true-manc 15.09.2021 15:01 # true-manc
    Это неправильно

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