Ло Чельсо, Ромеро и Санчес смогут сыграть против "Челси"

Южноамериканские игроки "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо, Кристиан Ромеро и Давинсон Санчес смогут принять участие в дерби против "Челси" в воскресенье.

Напомним, минувший международный перерыв обернулся для аргентинцев Ло Чельсо и Ромеро арестом прямо во время матча против сборной Бразилии за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.



Последние 10 дней Джовани и Кристиан, а также примкнувший к ним колумбиец Санчес провели в Хорватии, где тренировались по индивидуальной программе, дабы избежать карантина в отеле по прибытии в Британию.



Как сообщает Sky Sports, все трое вернутся в Лондон только в субботу, из-за чего финальная тренировка "шпор" перед дерби будет сдвинута на вечер того же дня.



Ло Чельсо, Ромеро и Санчес не тренировались с командой более трех недель, однако при необходимости они смогут сыграть против "Челси".