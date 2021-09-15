Ло Чельсо, Ромеро и Санчес смогут сыграть против "Челси"
Южноамериканские игроки "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо, Кристиан Ромеро и Давинсон Санчес смогут принять участие в дерби против "Челси" в воскресенье.
Напомним, минувший международный перерыв обернулся для аргентинцев Ло Чельсо и Ромеро арестом прямо во время матча против сборной Бразилии за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.
Последние 10 дней Джовани и Кристиан, а также примкнувший к ним колумбиец Санчес провели в Хорватии, где тренировались по индивидуальной программе, дабы избежать карантина в отеле по прибытии в Британию.
Как сообщает Sky Sports, все трое вернутся в Лондон только в субботу, из-за чего финальная тренировка "шпор" перед дерби будет сдвинута на вечер того же дня.
Ло Чельсо, Ромеро и Санчес не тренировались с командой более трех недель, однако при необходимости они смогут сыграть против "Челси".
15.09.2021 14:00
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Это не важно,кто у них сможет сыграть. Алонсо в любом случае в соло унизит своих сучек!
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пизда челси
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Трахнут цистерну чукотскую
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