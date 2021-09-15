Ло Чельсо, Ромеро и Санчес смогут сыграть против "Челси"

Джовани Ло Чельсо и Серхио Ромеро Южноамериканские игроки "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо, Кристиан Ромеро и Давинсон Санчес смогут принять участие в дерби против "Челси" в воскресенье.

Напомним, минувший международный перерыв обернулся для аргентинцев Ло Чельсо и Ромеро арестом прямо во время матча против сборной Бразилии за нарушение коронавирусного запрета на въезд в страну.

Последние 10 дней Джовани и Кристиан, а также примкнувший к ним колумбиец Санчес провели в Хорватии, где тренировались по индивидуальной программе, дабы избежать карантина в отеле по прибытии в Британию.

Как сообщает Sky Sports, все трое вернутся в Лондон только в субботу, из-за чего финальная тренировка "шпор" перед дерби будет сдвинута на вечер того же дня.

Ло Чельсо, Ромеро и Санчес не тренировались с командой более трех недель, однако при необходимости они смогут сыграть против "Челси".


Метки Ло Чельсо, Ромеро, Санчес, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 586

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Последние комментарии:




  1. jirrort 15.09.2021 14:56 # jirrort
    Это не важно,кто у них сможет сыграть. Алонсо в любом случае в соло унизит своих сучек!

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  2. alexander-arnold 15.09.2021 14:12 # alexander-arnold
    пизда челси

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  3. blue-god 15.09.2021 14:02 # blue-god
    Трахнут цистерну чукотскую

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