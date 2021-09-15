Президент "Лидса" нацелен на попадание в еврокубки в течение трех лет

Андреа Радриццани Президент "Лидса" Андреа Радриццани рассказал о амбициях своего клуба на ближайшие три года.

Прошлый сезон стал первым для "Лидса" на уровне Премьер-Лиги за 16 лет. Подопечные Марсело Бьелсы произвели очень приятное впечатление своим стилем игры и финишировали не девятой строчке.

После четырех туров нового сезона "Лидс" занимает только 17-е место и до сих пор не одержал ни одной победы, однако это не мешает Радриццани мечтать о попадании в еврокубки и расширении "Элланд Роуд".

"Наша цель — удерживать место в Премьер-Лиге, и если мы сможем это делать, это будет хорошей отправной точкой".

"Мы много потратили на игроков в прошлом году и в этом сезоне, и я убежден, что клуб движется в правильном направлении, чтобы утвердиться в качестве постоянного участника Премьер-Лиги".

"Наша мечта — играть по вечерам в еврокубках на более просторном стадионе через два-три года. Наверное, все же через три", — сообщил Радриццани Sky Sports.


Метки Лидс, Радриццани

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. infamous 15.09.2021 13:58 # infamous
    учитывая возраст игроков ливерпуля, вполне могут занять их место в лиге европы

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  2. sayanara 15.09.2021 13:24 # sayanara
    Займут место скузнявых помоев

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