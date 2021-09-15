Президент "Лидса" нацелен на попадание в еврокубки в течение трех лет

Президент "Лидса" Андреа Радриццани рассказал о амбициях своего клуба на ближайшие три года.

Прошлый сезон стал первым для "Лидса" на уровне Премьер-Лиги за 16 лет. Подопечные Марсело Бьелсы произвели очень приятное впечатление своим стилем игры и финишировали не девятой строчке.



После четырех туров нового сезона "Лидс" занимает только 17-е место и до сих пор не одержал ни одной победы, однако это не мешает Радриццани мечтать о попадании в еврокубки и расширении "Элланд Роуд".



"Наша цель — удерживать место в Премьер-Лиге, и если мы сможем это делать, это будет хорошей отправной точкой".



"Мы много потратили на игроков в прошлом году и в этом сезоне, и я убежден, что клуб движется в правильном направлении, чтобы утвердиться в качестве постоянного участника Премьер-Лиги".



"Наша мечта — играть по вечерам в еврокубках на более просторном стадионе через два-три года. Наверное, все же через три", — сообщил Радриццани Sky Sports.