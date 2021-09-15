Тоуни: "Арсенал" ничего не выиграет в ближайшее время"

Бен Уайт и Айвен Тоуни Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что "Арсеналу" ничего не выиграет в обозримом будущем.

Первый в своей истории матч Премьер-Лиги "Брентфорд" проводил дома против "Арсенала" 13 августа, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

По словам Тоуни, он совершенно иначе представлял себе "канониров", и теперь команда Микеля Артеты вызывает у него не восхищение, а жалость.

"Фанаты "Арсенала" упрекнут меня за это, но в данный момент вы и сами видите, что они не в лучшем состоянии".

"Не поймите меня неправильно — между Чемпионшипом и Премьер-Лигой есть разница, но не настолько, что здесь любая твоя ошибка карается голом".

"Честно говоря, я не увидел особой разницы. "Арсенал" был хорош в контроле мяча, но это не влияло на нас".

"Они оказались не такими, как я себе представлял. Я не знаю, или это они были не так уж хороши, или просто мы сами были в восхищении от своего первого матча — в конце концов это "Арсенал" и Премьер-Лига".

"Я просто не узнавал их. Ты вспоминал про "Арсенал" и думал, что это безумно хорошая команда, которая точно выиграет матч".

"Но сейчас я не представляю, что они выиграют хоть что-нибудь в ближайшее время", — сообщил Тоуни talkSPORT.


Метки Арсенал, Брентфорд, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 12:00

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  1. sheef 15.09.2021 16:02 # sheef
    н..гер решил продать себя типа я крут и лучше их

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  2. mixmaster 15.09.2021 14:04 # mixmaster
    ахаха, еще один Дини

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  3. alexander-arnold 15.09.2021 13:16 # alexander-arnold
    Этот тупой ананас не успел вылупиться из пи3ды своей мамашки, а уже на весь остров кукарекает. Надеюсь утонет где нибудь в Ла-Манше

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  4. supporter 15.09.2021 13:13 # supporter
    За такое нужно наказывать на своем поле

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  5. ensiferum 15.09.2021 13:03 # ensiferum
    Преемник Троя Дини.

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  6. danny949494 15.09.2021 12:26 # danny949494
    Гг середняк. Пора это уже понять и принять.

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  7. tursa 15.09.2021 12:25 # tursa
    Кубок англии и коммунити шиелд будут постоянно забирать

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  8. murderface616 15.09.2021 12:03 # murderface616
    Уже даже какие-то ноунеймы из чемпионшипа ссут на калониров.

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