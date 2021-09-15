Тоуни: "Арсенал" ничего не выиграет в ближайшее время"

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что "Арсеналу" ничего не выиграет в обозримом будущем.

Первый в своей истории матч Премьер-Лиги "Брентфорд" проводил дома против "Арсенала" 13 августа, одержав уверенную победу со счетом 2:0.



По словам Тоуни, он совершенно иначе представлял себе "канониров", и теперь команда Микеля Артеты вызывает у него не восхищение, а жалость.



"Фанаты "Арсенала" упрекнут меня за это, но в данный момент вы и сами видите, что они не в лучшем состоянии".



"Не поймите меня неправильно — между Чемпионшипом и Премьер-Лигой есть разница, но не настолько, что здесь любая твоя ошибка карается голом".



"Честно говоря, я не увидел особой разницы. "Арсенал" был хорош в контроле мяча, но это не влияло на нас".



"Они оказались не такими, как я себе представлял. Я не знаю, или это они были не так уж хороши, или просто мы сами были в восхищении от своего первого матча — в конце концов это "Арсенал" и Премьер-Лига".



"Я просто не узнавал их. Ты вспоминал про "Арсенал" и думал, что это безумно хорошая команда, которая точно выиграет матч".



"Но сейчас я не представляю, что они выиграют хоть что-нибудь в ближайшее время", — сообщил Тоуни talkSPORT.