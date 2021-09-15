"Сити" не планирует возвращаться за Кейном

Харри Кейн Харри Кейн безвозвратно утратил шанс перейти в "Манчестер Сити", который не планирует возвращаться за нападающим "Тоттенхэма" следующим летом.

Минувшим летом Кейн быль целью номер один для "Сити" на замену Серхио Агуэро, который ушел в "Барселону" свободным агентом.

Свое первое и единственное предложение по капитану сборной Англии "горожане" сделали спустя считанные дни после финала Евро-2020 в июле, но в ответ получили отказ.

"Сити" так и не решился выложить те 150 миллионов фунтов, в которые "Тоттенхэм" оценил Кейна, и Харри, не дожидаясь закрытия трансферного окна, объявил, что останется со "шпорами".

Как утверждает Eurosport.co.uk, "Сити" не собирается возобновлять свой интерес к Кейну следующим летом. К тому времени Харри будет уже 29, но президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему будет волен просить любую сумму за своего бомбардира.

Прочность позиции Леви объясняется тем, что Кейн связан контрактом до 2024 года. Подписание нового шестилетнего соглашения накануне ЧМ-2018, возможно, останется главной ошибкой в карьере Харри.

Чемпионы Премьер-Лиги уже переключили свое внимание на других нападающих, одним из которых называется 24-летний Микель Оярсабаль из "Реал Сосьедад".


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 15.09.2021 14:56 # chelsiukpro
    Как он теперь играет его не кто не купит ..тем более стои очень дорого! А в третьих не кто нехочет вести переговоры с евреем лысым...
    Челси и МЮ тоже были непротив заполучить Кейна ... но поняли сразу что бесмыслено боротся за него из за Леви....но теперь одни и другие обзавелись нападающими не хуже... только голубки остались наивные у разбитого корыта.....

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  2. arhangel777 15.09.2021 14:45 # arhangel777
    Эххх так и закончит карьеру без трофеев!

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  3. mcfc-fantactic 15.09.2021 13:52 # mcfc-fantactic
    Хорошая новость. Короли!

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  4. mancityman 15.09.2021 12:50 # mancityman
    Зае6ись!!!

    КОРОЛИ!!!

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  5. slash-lfc 15.09.2021 11:30 # slash-lfc
    и збс. КОРОЛИ оформят Холланда и продолжат гегемонию в АПЛ

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  6. sexan 15.09.2021 11:27 # sexan
    RIP † † †

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  7. true-manc 15.09.2021 11:05 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  8. tursa 15.09.2021 11:04 # tursa
    да уж, кому он теперь нужен, если только мю не купит как в свое время персика взяли на последний сезон сафа и забрали апл на изи

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  9. makeewadim 15.09.2021 11:01 # makeewadim
    В сити отлично бы заирал! На Кейна должна работать вся команда))) кроме Сона в ттх этого зделать никто не может

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