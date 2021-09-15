"Сити" не планирует возвращаться за Кейном

Харри Кейн безвозвратно утратил шанс перейти в "Манчестер Сити", который не планирует возвращаться за нападающим "Тоттенхэма" следующим летом.

Минувшим летом Кейн быль целью номер один для "Сити" на замену Серхио Агуэро, который ушел в "Барселону" свободным агентом.



Свое первое и единственное предложение по капитану сборной Англии "горожане" сделали спустя считанные дни после финала Евро-2020 в июле, но в ответ получили отказ.



"Сити" так и не решился выложить те 150 миллионов фунтов, в которые "Тоттенхэм" оценил Кейна, и Харри, не дожидаясь закрытия трансферного окна, объявил, что останется со "шпорами".



Как утверждает Eurosport.co.uk, "Сити" не собирается возобновлять свой интерес к Кейну следующим летом. К тому времени Харри будет уже 29, но президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему будет волен просить любую сумму за своего бомбардира.



Прочность позиции Леви объясняется тем, что Кейн связан контрактом до 2024 года. Подписание нового шестилетнего соглашения накануне ЧМ-2018, возможно, останется главной ошибкой в карьере Харри.



Чемпионы Премьер-Лиги уже переключили свое внимание на других нападающих, одним из которых называется 24-летний Микель Оярсабаль из "Реал Сосьедад".