"Сити" не планирует возвращаться за Кейном
Харри Кейн безвозвратно утратил шанс перейти в "Манчестер Сити", который не планирует возвращаться за нападающим "Тоттенхэма" следующим летом.
Минувшим летом Кейн быль целью номер один для "Сити" на замену Серхио Агуэро, который ушел в "Барселону" свободным агентом.
Свое первое и единственное предложение по капитану сборной Англии "горожане" сделали спустя считанные дни после финала Евро-2020 в июле, но в ответ получили отказ.
"Сити" так и не решился выложить те 150 миллионов фунтов, в которые "Тоттенхэм" оценил Кейна, и Харри, не дожидаясь закрытия трансферного окна, объявил, что останется со "шпорами".
Как утверждает Eurosport.co.uk, "Сити" не собирается возобновлять свой интерес к Кейну следующим летом. К тому времени Харри будет уже 29, но президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви по-прежнему будет волен просить любую сумму за своего бомбардира.
Прочность позиции Леви объясняется тем, что Кейн связан контрактом до 2024 года. Подписание нового шестилетнего соглашения накануне ЧМ-2018, возможно, останется главной ошибкой в карьере Харри.
Чемпионы Премьер-Лиги уже переключили свое внимание на других нападающих, одним из которых называется 24-летний Микель Оярсабаль из "Реал Сосьедад".
15.09.2021 11:00
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Последние комментарии:
Как он теперь играет его не кто не купит ..тем более стои очень дорого! А в третьих не кто нехочет вести переговоры с евреем лысым...
Челси и МЮ тоже были непротив заполучить Кейна ... но поняли сразу что бесмыслено боротся за него из за Леви....но теперь одни и другие обзавелись нападающими не хуже... только голубки остались наивные у разбитого корыта.....
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Эххх так и закончит карьеру без трофеев!
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Хорошая новость. Короли!
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Зае6ись!!!
КОРОЛИ!!!
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и збс. КОРОЛИ оформят Холланда и продолжат гегемонию в АПЛ
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RIP † † †
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КОРОЛИ!!!
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да уж, кому он теперь нужен, если только мю не купит как в свое время персика взяли на последний сезон сафа и забрали апл на изи
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В сити отлично бы заирал! На Кейна должна работать вся команда))) кроме Сона в ттх этого зделать никто не может
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