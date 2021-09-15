Анонс матча "Ливерпуль" — "Милан"

Мохамед Салах "Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Милана".

Даже главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда попала в так называемую "группу смерти", где соперниками мерсисайдцев, помимо "Милана", также станут "Атлетико" и "Порту".

Учитывая сложность жребия, "Ливерпулю" особенно важно взять свои очки дома, где подопечные Клоппа могут рассчитывать на поддержку "Энфилда".

"Милан", который отправился на этот выезд без Златана Ибрагимовича, очень уверенно выглядит в этом сезоне, выиграв все три первых матча в Серии А с общим счетом 7:1.

- Прежде "Ливерпуль" и "Милан" только дважды встречались в еврокубках, и оба раза — в финале Лиги Чемпионов. "Красные" победили по пенальти в 2005 году, но уступили 1:2 в 2007.

- После шести побед в семи первых домашних встречах с итальянскими командами в еврокубках (1 поражение) сейчас "Ливерпуль" не может выиграть уже в двух таких матчах — ничья 1:1 с "Наполи" в сезоне 2019/20 и поражение 0:2 от "Аталанты" в 2020/21.

- "Милан" выиграл только один из 13 последних матчей против английских команд в еврокубках (4 ничьи, 8 поражений), и та единственная победа случилась против "Арсенала" в феврале 2012 (4:0). Примечательно, что 12 из этих 13 матчей случились на стадии 1/8 финала — Лиги Чемпионов или Лиги Европы.

- Со старта сезона 2017/18 только две команды одержали побед в Лиге Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (25): "Бавария" (31) и "Манчестер Сити" (30). Эти три команды также являются и самыми результативными в указанный период (95 голов у "Ливерпуля", 112 у "Баварии" и 96 у "Сити").

- "Милан" выиграл только два из восьми последних матчей в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения), причем обе этих победы случились в прошлом розыгрыше Лиги Европы.

- Это будет первый для "Милана" матч в Лиге Чемпионов с противостояния с "Атлетико" в 1/8 финала в сезоне 2013/14.

Перенесший операцию на лодыжке Харви Эллиотт присоединился в лазарете "Ливерпуля" к Неко Уильямсу и Роберто Фирмино.

Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Милан" (Италия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Милан

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3446

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.09.2021 16:15 # superperez101
    почему сити не на главной?
    а потому что нахер никому не интересен этот верблюжий загон

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  2. true-manc 15.09.2021 16:13 # true-manc
    > "Сити" не знает поражений уже в 17 матчах кряду на групповой стадии Лиги Чемпионов (13 побед, 4 ничьи).
    > При Хосепе Гвардиоле "Сити" потерпел только одно поражение на групповой стадии Лиги Чемпионов в 30 матчах.
    > "Горожане" выиграли 49 из своих 90 матчей в Лиге Чемпионов (16 ничьих, 25 поражений) и могут стать второй командой по скорости достижения 50 побед в соревновании после "Реала" (50 в 88 матчах).

    КОРОЛИ!!!
    Жалкой скузне такое и не снилось!

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  3. lovrentiy 15.09.2021 15:36 # lovrentiy
    Всё как обычно, воробушки какают, Михе денежки капают.

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  4. felix-the-cat 15.09.2021 15:18 # felix-the-cat
    Армяне идите сюда я вам какули отвалю щас ухахахахаахааахахахаха

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  5. jirrort 15.09.2021 14:54 # jirrort
    Давайте скажем спасибо старичку Сарри за то что он привёл в клуб таких топарей как Жоржиньо и Ковачич,а еще он прокачал атакующие скиллы Ноголоши.То что в Челси сейчас лучшее трио полузащитников в Европе и его заслуга тоже!

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  6. thegodfather 15.09.2021 14:50 # thegodfather
    Наибольшее количество передач среди всех матчей вторника в Лиге Чемпионов:

    &#129351; — Жоржиньо (127)
    &#129352; — Андреас Кристенсен (109)
    &#129353; — Сезар Аспиликуета (108)

    Указанная тройка сделала за матч больше передач (344), чем весь состав "Динамо Киев" (288).

    [Whoscored]



    Императоры!!!!

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  7. alexander-arnold 15.09.2021 14:45 # alexander-arnold
    ладно братишки, всё что написано на fapl.ru, тут остаётся. а кто придерживается другого мнения, того ротипал.
    тоговрооооот, тоговроооот
    был отъебан прямо в рот.
    сильно не бомбите, вечером перед футбиком пообщаемся

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  8. lexa-arsenal 15.09.2021 14:45 # lexa-arsenal
    &#8203;Куман намекнул на желание «Барселоны» взять реванш у «Баварии» за 2:8

    Krasivo otomstil proebav 3:0

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  9. lexa-arsenal 15.09.2021 14:42 # lexa-arsenal
    У пиздалерки течка, братишки. Уважьте малышку ..

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  10. bezviz 15.09.2021 14:42 # bezviz
    я думаю милан без особых проблем заберет очко, протыкать такую оборону и дырявого алисона не такая уж и сложная задача, главное самим в защите сыграть надежно, лузерка самый беззубый и не интересный клуб против грамотной обороны

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  11. lexa-arsenal 15.09.2021 14:41 # lexa-arsenal
    не смеши братишка, у него спрашивать зря время терять.
    верно подмечено, как будто чел в дурке уже лет 5 находится

    Источник: http://fapl.ru/posts/88353/?c=1

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  12. jirrort 15.09.2021 14:27 # jirrort
    Энтони тейлор удалил игрока «динамо киев» дениса гармаша после 1-й жёлтой карточки.

    Арбитр подумал, что это 2-я карточка для украинца, и показал следом красную. к счастью, вар тут же указал тейлору на ошибку.

    Пристрелите уже этого плешивого куесоса...

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  13. alexander-arnold 15.09.2021 14:24 # alexander-arnold
    сегодня вся нечисть фапла собралась и громко поёт моё имя в беспомощной агонии!!
    Продолжайте животные! Продолжайте

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  14. mancityman 15.09.2021 14:23 # mancityman
    Пиздалера хочет больше xyeв пососать, дайте ей еще братики

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  15. thegodfather 15.09.2021 14:20 # thegodfather
    у сосаги очельня щас наверное размером со сливной бачок )))
    тупо лукака в каждом матче своей 3-ей ногой рвет его ))))))))))

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  16. alexander-arnold 15.09.2021 14:19 # alexander-arnold
    Паскаль Стрёйк будет отбывать трёхматчевую дисквалификацию после того, как была отклонена апелляция по поводу его красной карточки в игре с «Ливерпулем» в эпизоде с Харви Эллиотом.

    павлины обоссаны, а вместе с ними еще и дегроиды фапловские утверждавших, что красной нет, лол

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  17. slash-lfc 15.09.2021 14:16 # slash-lfc
    Мишайло не повелся на поводу абсолютно отбитых и е6онутых глоров синего недоразумения и добавил этот почётный трофей Ливерпулю! У синей помойки потратившей 2.5 млрд КЧМ нету, хахахахах.

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  18. thegodfather 15.09.2021 14:10 # thegodfather
    Ура товарищи, ура!!!!!!! Свершилось. Кчм добавили в список трофеев лузеркуя на фапли. Ура ещё раз, ура!!!!!

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  19. true-manc 15.09.2021 13:59 # true-manc
    У пиздалерки течка, братишки. Уважьте малышку ..

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  20. jirrort 15.09.2021 13:58 # jirrort
    Молодые мальчики на троне!
    Гелевое хуйло на страпоне!

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