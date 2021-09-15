Анонс матча "Ливерпуль" — "Милан"

"Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Милана".

Даже главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда попала в так называемую "группу смерти", где соперниками мерсисайдцев, помимо "Милана", также станут "Атлетико" и "Порту".



Учитывая сложность жребия, "Ливерпулю" особенно важно взять свои очки дома, где подопечные Клоппа могут рассчитывать на поддержку "Энфилда".



"Милан", который отправился на этот выезд без Златана Ибрагимовича, очень уверенно выглядит в этом сезоне, выиграв все три первых матча в Серии А с общим счетом 7:1.



- Прежде "Ливерпуль" и "Милан" только дважды встречались в еврокубках, и оба раза — в финале Лиги Чемпионов. "Красные" победили по пенальти в 2005 году, но уступили 1:2 в 2007.



- После шести побед в семи первых домашних встречах с итальянскими командами в еврокубках (1 поражение) сейчас "Ливерпуль" не может выиграть уже в двух таких матчах — ничья 1:1 с "Наполи" в сезоне 2019/20 и поражение 0:2 от "Аталанты" в 2020/21.



- "Милан" выиграл только один из 13 последних матчей против английских команд в еврокубках (4 ничьи, 8 поражений), и та единственная победа случилась против "Арсенала" в феврале 2012 (4:0). Примечательно, что 12 из этих 13 матчей случились на стадии 1/8 финала — Лиги Чемпионов или Лиги Европы.



- Со старта сезона 2017/18 только две команды одержали побед в Лиге Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (25): "Бавария" (31) и "Манчестер Сити" (30). Эти три команды также являются и самыми результативными в указанный период (95 голов у "Ливерпуля", 112 у "Баварии" и 96 у "Сити").



- "Милан" выиграл только два из восьми последних матчей в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения), причем обе этих победы случились в прошлом розыгрыше Лиги Европы.



- Это будет первый для "Милана" матч в Лиге Чемпионов с противостояния с "Атлетико" в 1/8 финала в сезоне 2013/14.



Перенесший операцию на лодыжке Харви Эллиотт присоединился в лазарете "Ливерпуля" к Неко Уильямсу и Роберто Фирмино.



Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Милан" (Италия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция