Анонс матча "Ливерпуль" — "Милан"
"Ливерпуль" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с домашнего матча против "Милана".
Даже главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда попала в так называемую "группу смерти", где соперниками мерсисайдцев, помимо "Милана", также станут "Атлетико" и "Порту".
Учитывая сложность жребия, "Ливерпулю" особенно важно взять свои очки дома, где подопечные Клоппа могут рассчитывать на поддержку "Энфилда".
"Милан", который отправился на этот выезд без Златана Ибрагимовича, очень уверенно выглядит в этом сезоне, выиграв все три первых матча в Серии А с общим счетом 7:1.
- Прежде "Ливерпуль" и "Милан" только дважды встречались в еврокубках, и оба раза — в финале Лиги Чемпионов. "Красные" победили по пенальти в 2005 году, но уступили 1:2 в 2007.
- После шести побед в семи первых домашних встречах с итальянскими командами в еврокубках (1 поражение) сейчас "Ливерпуль" не может выиграть уже в двух таких матчах — ничья 1:1 с "Наполи" в сезоне 2019/20 и поражение 0:2 от "Аталанты" в 2020/21.
- "Милан" выиграл только один из 13 последних матчей против английских команд в еврокубках (4 ничьи, 8 поражений), и та единственная победа случилась против "Арсенала" в феврале 2012 (4:0). Примечательно, что 12 из этих 13 матчей случились на стадии 1/8 финала — Лиги Чемпионов или Лиги Европы.
- Со старта сезона 2017/18 только две команды одержали побед в Лиге Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (25): "Бавария" (31) и "Манчестер Сити" (30). Эти три команды также являются и самыми результативными в указанный период (95 голов у "Ливерпуля", 112 у "Баварии" и 96 у "Сити").
- "Милан" выиграл только два из восьми последних матчей в еврокубках (4 ничьи, 2 поражения), причем обе этих победы случились в прошлом розыгрыше Лиги Европы.
- Это будет первый для "Милана" матч в Лиге Чемпионов с противостояния с "Атлетико" в 1/8 финала в сезоне 2013/14.
Перенесший операцию на лодыжке Харви Эллиотт присоединился в лазарете "Ливерпуля" к Неко Уильямсу и Роберто Фирмино.
Лига Чемпионов. Группа B. 1-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Милан" (Италия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция
15.09.2021 10:00
Просмотров: 3446
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Последние комментарии:
почему сити не на главной?
а потому что нахер никому не интересен этот верблюжий загон
(ответить)
> "Сити" не знает поражений уже в 17 матчах кряду на групповой стадии Лиги Чемпионов (13 побед, 4 ничьи).
> При Хосепе Гвардиоле "Сити" потерпел только одно поражение на групповой стадии Лиги Чемпионов в 30 матчах.
> "Горожане" выиграли 49 из своих 90 матчей в Лиге Чемпионов (16 ничьих, 25 поражений) и могут стать второй командой по скорости достижения 50 побед в соревновании после "Реала" (50 в 88 матчах).
КОРОЛИ!!!
Жалкой скузне такое и не снилось!
(ответить)
Всё как обычно, воробушки какают, Михе денежки капают.
(ответить)
Армяне идите сюда я вам какули отвалю щас ухахахахаахааахахахаха
(ответить)
Давайте скажем спасибо старичку Сарри за то что он привёл в клуб таких топарей как Жоржиньо и Ковачич,а еще он прокачал атакующие скиллы Ноголоши.То что в Челси сейчас лучшее трио полузащитников в Европе и его заслуга тоже!
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Наибольшее количество передач среди всех матчей вторника в Лиге Чемпионов:
🥇 — Жоржиньо (127)
🥈 — Андреас Кристенсен (109)
🥉 — Сезар Аспиликуета (108)
Указанная тройка сделала за матч больше передач (344), чем весь состав "Динамо Киев" (288).
[Whoscored]
Императоры!!!!
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ладно братишки, всё что написано на fapl.ru, тут остаётся. а кто придерживается другого мнения, того ротипал.
тоговрооооот, тоговроооот
был отъебан прямо в рот.
сильно не бомбите, вечером перед футбиком пообщаемся
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​Куман намекнул на желание «Барселоны» взять реванш у «Баварии» за 2:8
Krasivo otomstil proebav 3:0
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У пиздалерки течка, братишки. Уважьте малышку ..
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я думаю милан без особых проблем заберет очко, протыкать такую оборону и дырявого алисона не такая уж и сложная задача, главное самим в защите сыграть надежно, лузерка самый беззубый и не интересный клуб против грамотной обороны
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не смеши братишка, у него спрашивать зря время терять.
верно подмечено, как будто чел в дурке уже лет 5 находится
Источник: http://fapl.ru/posts/88353/?c=1
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Энтони тейлор удалил игрока «динамо киев» дениса гармаша после 1-й жёлтой карточки.
Арбитр подумал, что это 2-я карточка для украинца, и показал следом красную. к счастью, вар тут же указал тейлору на ошибку.
Пристрелите уже этого плешивого куесоса...
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сегодня вся нечисть фапла собралась и громко поёт моё имя в беспомощной агонии!!
Продолжайте животные! Продолжайте
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Пиздалера хочет больше xyeв пососать, дайте ей еще братики
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у сосаги очельня щас наверное размером со сливной бачок )))
тупо лукака в каждом матче своей 3-ей ногой рвет его ))))))))))
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Паскаль Стрёйк будет отбывать трёхматчевую дисквалификацию после того, как была отклонена апелляция по поводу его красной карточки в игре с «Ливерпулем» в эпизоде с Харви Эллиотом.
павлины обоссаны, а вместе с ними еще и дегроиды фапловские утверждавших, что красной нет, лол
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Мишайло не повелся на поводу абсолютно отбитых и е6онутых глоров синего недоразумения и добавил этот почётный трофей Ливерпулю! У синей помойки потратившей 2.5 млрд КЧМ нету, хахахахах.
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Ура товарищи, ура!!!!!!! Свершилось. Кчм добавили в список трофеев лузеркуя на фапли. Ура ещё раз, ура!!!!!
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У пиздалерки течка, братишки. Уважьте малышку ..
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Молодые мальчики на троне!
Гелевое хуйло на страпоне!
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