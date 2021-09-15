"Арсенал" столкнулся с интересом других клубов к Сака

"Арсенал" начал получать запросы насчет доступности для трансфера вингера Букайо Сака.

Сака дебютировал за "Арсенал" в Премьер-Лиге в январе 2019, а в первой команде по-настоящему закрепился в сезоне 2019/20. С тех пор Букайо неустанно прогрессирует, заявив о себе и в сборной Англии.



Сака является одним из немногих по-настоящему прибавивших игроков "Арсенала" в последнее время, и успехи 20-летнего англичанина не остались незамеченными со стороны других клубов.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, в последнее время к Букайо существует серьезный интерес, однако "канониры" считают своего воспитанника неприкасаемым.



"Арсенал" рассматривает Сака ключевой фигурой на будущее, и только колоссальная сумма в районе 100 миллионов фунтов, за который Джек Грилиш был куплен "Манчестер Сити", заставит лондонский клуб отпустить Букайо, заключившего свой новый контракт в июле 2020.