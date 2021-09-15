"Арсенал" столкнулся с интересом других клубов к Сака

Букайо Сака "Арсенал" начал получать запросы насчет доступности для трансфера вингера Букайо Сака.

Сака дебютировал за "Арсенал" в Премьер-Лиге в январе 2019, а в первой команде по-настоящему закрепился в сезоне 2019/20. С тех пор Букайо неустанно прогрессирует, заявив о себе и в сборной Англии.

Сака является одним из немногих по-настоящему прибавивших игроков "Арсенала" в последнее время, и успехи 20-летнего англичанина не остались незамеченными со стороны других клубов.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, в последнее время к Букайо существует серьезный интерес, однако "канониры" считают своего воспитанника неприкасаемым.

"Арсенал" рассматривает Сака ключевой фигурой на будущее, и только колоссальная сумма в районе 100 миллионов фунтов, за который Джек Грилиш был куплен "Манчестер Сити", заставит лондонский клуб отпустить Букайо, заключившего свой новый контракт в июле 2020.


Метки Арсенал, Сака

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 09:00

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  1. sheef 15.09.2021 10:41 # sheef
    к сотке минимум +25% то что "не белый"

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  2. tursa 15.09.2021 10:25 # tursa
    В любой из топ 4 залетит. У всех скоро место освободится для новой крови, мб кроме челси, эти вложились в вернеров и зиешей всяких, повезло что хоть срукаку и дноверц отрабатывают вложенные пенсии русиян

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  3. mixmaster 15.09.2021 09:32 # mixmaster
    да не. грилиш то старикан, по сравнению с ним. тут 150-180+

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