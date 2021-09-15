Сульшер объяснил, почему заменил Роналду и Фернандеша

Криштиану Роналду и Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил замены Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша в концовке матча против "Янг Бойз".

Накануне Сульшер потерпел свое седьмое поражение в 11 матчах Лиги Чемпионов у руля "Юнайтед" — "Янг Бойз", имея одного лишнего игрока, ответил на быстрый гол Роналду на 66-й минуте и вырвал победу 2:1 в компенсированное время.

Сульшер весьма удивил фанатов своего клуба, когда на 72-й минуте разом заменил Роналду и Фернандеша, однако Оле Гуннар считает, что его новичку, до этого сыгравшему только один матч, нужен был отдых.

"Время матча перевалило за 70 минут, а они оба отдали много сил — и в субботу, и сегодня".

"Кроме того, сказалось искусственное поле, а также мы хотели задействовать опыт Неманьи (Матича) для удержания мяча и свежие ноги Джесси (Лингарда)".

"Роналду исключителен... Но в то же время мы должны заботиться о нем, и у меня было ощущение, что это правильный момент, чтобы убрать его", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Сульшер, Фернандеш, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 07:00

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  1. liverpoolec23 15.09.2021 07:23 # liverpoolec23
    Переживает за пенсионера,что бы его не сломали когда он будет нырять в штрафной соперника.Зато замена Лингарда сработала

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  2. nehta 15.09.2021 07:14 # nehta
    Это понятно. Но вот почему вышел Лингард, а не Гринвуд, тупая ты норвежская обезьяна?

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