Сульшер объяснил, почему заменил Роналду и Фернандеша

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил замены Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша в концовке матча против "Янг Бойз".

Накануне Сульшер потерпел свое седьмое поражение в 11 матчах Лиги Чемпионов у руля "Юнайтед" — "Янг Бойз", имея одного лишнего игрока, ответил на быстрый гол Роналду на 66-й минуте и вырвал победу 2:1 в компенсированное время.



Сульшер весьма удивил фанатов своего клуба, когда на 72-й минуте разом заменил Роналду и Фернандеша, однако Оле Гуннар считает, что его новичку, до этого сыгравшему только один матч, нужен был отдых.



"Время матча перевалило за 70 минут, а они оба отдали много сил — и в субботу, и сегодня".



"Кроме того, сказалось искусственное поле, а также мы хотели задействовать опыт Неманьи (Матича) для удержания мяча и свежие ноги Джесси (Лингарда)".



"Роналду исключителен... Но в то же время мы должны заботиться о нем, и у меня было ощущение, что это правильный момент, чтобы убрать его", — цитирует Сульшера Sky Sports.