Тухель: "Нам не хватало такого игрока, как Лукаку"
Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Ромелу Лукаку стал недостающим элементом для "синих".
Накануне Лукаку забил свой четвертый гол после возвращения на "Стэмфорд Бридж", обеспечив "Челси" победу 1:0 над "Зенитом" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов.
Тухель восхищается тем, что Ромелу нашел возможность повлиять на игру, все время сохраняя уверенность в себе и передавая ее партнерам по команде.
"Ромелу было непросто проявить себя. Мы создали не так много моментов для него, но он того рода парень, кто не теряет веру в себя. И поэтому он нападающий мирового уровня".
"Он суперважен для нас. Найдется не так много нападающих его уровня".
"Мы побеждали и добивались результатов и без Лукаку. Но нам не хватало игрока такого профиля, и дело не только в его таланте, но также в характере. Он такой скромный парень, он суперобщителен в раздевалке, и это создает особую энергетику вокруг него в команде. Мы гордимся этим".
"Дух и атмосфера позволили нам очень далеко зайти в прошлом году, и важно, чтобы это было у нас снова. При Ромелу у нас это есть, потому что он знает клуб изнутри".
"Мы очень довольны, что обладаем им, потому что он вселяет уверенность в каждого вокруг себя", — цитирует Тухеля Sky Sports.
15.09.2021 06:00
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Настоящий кошмар для обороны любого соперника. Ему абсолютно пох кому забивать. Точно таким же был и великий ДД
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А ведь могли подписать его 5 лет назад но взяли Морату. Лолище.
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