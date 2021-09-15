Сульшер обвинил рефери, что тот испугался назначить пенальти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была получить пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".
"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 в Швейцарии, с 35-й минуты играя вдесятером после удаления Аарона Ван-Биссаки.
В начале второго тайма, когда счет был 0:1 в пользу "красных дьяволов", Криштиану Роналду убежал в прорыв и упал в чужой штрафной после контакта с настигшим его защитником. По мнению Сульшера, в этом эпизод имел место фол последней надежды.
"Криштиану должен был получить пенальти, а их игрока следовало удалить".
"Однако рефери не назначил пенальти, как и не удалил их игрока. Иногда такое бывает с молодыми рефери", – цитирует Сульшера Daily Mirror.
Также Оле Гуннар высказался о пропущенном "Юнайтед" голе на исходе компенсированного времени после неудачного паса назад Джесси Лингарда.
"Таков футбол на высшем уровне. Потеря концентрации, ошибка, и следует наказание. Мы столкнулись с этим в прошлом году в Европе. Мы пропустили две нелепых контратаки против "Башакшехира" и проиграли тот матч".
"Сегодня на последних секундах Джесси (Лингард) хотел сыграть надежно, но просто ошибся с пасом, и это привело к пропущенному голу. Такое случается в футболе".
"Джесси очень хороший игрок, и если он снова окажется в такой ситуации, то развернется и пнет мяч в другую сторону. Это станет уроком для нас", — цитирует Сульшера The Independent.
15.09.2021 00:05
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Последние комментарии:
что не говори, но Сульшер всегда достойно проводит пресс-конференции
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Что саф, что мойша, что ван галя, а теперь и этот нытик: нет, чтоб признать поражение с достоинством - проще же найти дурацкое оправдание своей бездарности или, хуже того, свалить все на судью. Вот за это муму никогда не уважал. Одним словом - клу6 пuдорacoв
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шампуню должны пенки давать по умолчанию. але ебать?
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Это бизнес, ничего личного!
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Зато спонсоры и Глэйзеры богатеют в геометрической прогрессии, это важно очень!
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Зато трансфер Рона окупился, что меньше всего меня волнует суки нахуй!
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Блеать, ещё этот дибил Санчо вообще себя не проявил. МЮ при этом не играл с топовым соперником.
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Так что там пеналду все-таки единал, сульшер с обосранными штанами или судья продажный?
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сам то зассал на равных играть после удаления, тупо включил моура
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Уроками всё занимается Олег, просто надоело уже на ровном месте топтаться, импичмент ему в лобешник.
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А кто выпустил дибила Лингарда? Почему этого мудака не продали до сих пор?
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Варан баран из под него гол ответный забили!
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Чегооо бля!?
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Бляяяяяяяяяя!
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