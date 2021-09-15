Сульшер обвинил рефери, что тот испугался назначить пенальти

Криштиану Роналду и рефери Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была получить пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 в Швейцарии, с 35-й минуты играя вдесятером после удаления Аарона Ван-Биссаки.

В начале второго тайма, когда счет был 0:1 в пользу "красных дьяволов", Криштиану Роналду убежал в прорыв и упал в чужой штрафной после контакта с настигшим его защитником. По мнению Сульшера, в этом эпизод имел место фол последней надежды.

"Криштиану должен был получить пенальти, а их игрока следовало удалить".

"Однако рефери не назначил пенальти, как и не удалил их игрока. Иногда такое бывает с молодыми рефери", – цитирует Сульшера Daily Mirror.

Также Оле Гуннар высказался о пропущенном "Юнайтед" голе на исходе компенсированного времени после неудачного паса назад Джесси Лингарда.

"Таков футбол на высшем уровне. Потеря концентрации, ошибка, и следует наказание. Мы столкнулись с этим в прошлом году в Европе. Мы пропустили две нелепых контратаки против "Башакшехира" и проиграли тот матч".

"Сегодня на последних секундах Джесси (Лингард) хотел сыграть надежно, но просто ошибся с пасом, и это привело к пропущенному голу. Такое случается в футболе".

"Джесси очень хороший игрок, и если он снова окажется в такой ситуации, то развернется и пнет мяч в другую сторону. Это станет уроком для нас", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Янг Бойз

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 5782

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 15.09.2021 07:46 # alexander-arnold
    что не говори, но Сульшер всегда достойно проводит пресс-конференции

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  2. gucman 15.09.2021 01:15 # gucman
    Что саф, что мойша, что ван галя, а теперь и этот нытик: нет, чтоб признать поражение с достоинством - проще же найти дурацкое оправдание своей бездарности или, хуже того, свалить все на судью. Вот за это муму никогда не уважал. Одним словом - клу6 пuдорacoв

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  3. dallaslp 15.09.2021 00:31 # dallaslp
    шампуню должны пенки давать по умолчанию. але ебать?

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  4. mancunia-planet 15.09.2021 00:27 # mancunia-planet
    Это бизнес, ничего личного!

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  5. mancunia-planet 15.09.2021 00:25 # mancunia-planet
    Зато спонсоры и Глэйзеры богатеют в геометрической прогрессии, это важно очень!

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  6. mancunia-planet 15.09.2021 00:24 # mancunia-planet
    Зато трансфер Рона окупился, что меньше всего меня волнует суки нахуй!

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  7. mancunia-planet 15.09.2021 00:22 # mancunia-planet
    Блеать, ещё этот дибил Санчо вообще себя не проявил. МЮ при этом не играл с топовым соперником.

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  8. scrim 15.09.2021 00:17 # scrim
    Так что там пеналду все-таки единал, сульшер с обосранными штанами или судья продажный?

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  9. van-der-slav 15.09.2021 00:16 # van-der-slav
    сам то зассал на равных играть после удаления, тупо включил моура

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  10. mancunia-planet 15.09.2021 00:15 # mancunia-planet
    Уроками всё занимается Олег, просто надоело уже на ровном месте топтаться, импичмент ему в лобешник.

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  11. mancunia-planet 15.09.2021 00:13 # mancunia-planet
    А кто выпустил дибила Лингарда? Почему этого мудака не продали до сих пор?

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  12. mancunia-planet 15.09.2021 00:12 # mancunia-planet
    Варан баран из под него гол ответный забили!

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  13. mancunia-planet 15.09.2021 00:11 # mancunia-planet
    Чегооо бля!?

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  14. mancunia-planet 15.09.2021 00:11 # mancunia-planet
    Бляяяяяяяяяя!

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