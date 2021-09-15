Сульшер обвинил рефери, что тот испугался назначить пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была получить пенальти в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

"Юнайтед" стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с поражения 2:1 в Швейцарии, с 35-й минуты играя вдесятером после удаления Аарона Ван-Биссаки.



В начале второго тайма, когда счет был 0:1 в пользу "красных дьяволов", Криштиану Роналду убежал в прорыв и упал в чужой штрафной после контакта с настигшим его защитником. По мнению Сульшера, в этом эпизод имел место фол последней надежды.



"Криштиану должен был получить пенальти, а их игрока следовало удалить".



"Однако рефери не назначил пенальти, как и не удалил их игрока. Иногда такое бывает с молодыми рефери", – цитирует Сульшера Daily Mirror.



Также Оле Гуннар высказался о пропущенном "Юнайтед" голе на исходе компенсированного времени после неудачного паса назад Джесси Лингарда.



"Таков футбол на высшем уровне. Потеря концентрации, ошибка, и следует наказание. Мы столкнулись с этим в прошлом году в Европе. Мы пропустили две нелепых контратаки против "Башакшехира" и проиграли тот матч".



"Сегодня на последних секундах Джесси (Лингард) хотел сыграть надежно, но просто ошибся с пасом, и это привело к пропущенному голу. Такое случается в футболе".



"Джесси очень хороший игрок, и если он снова окажется в такой ситуации, то развернется и пнет мяч в другую сторону. Это станет уроком для нас", — цитирует Сульшера The Independent.