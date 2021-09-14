Лукаку принес "Челси" победу над "Зенитом"

"Челси" начал защиту звания победителей Лиги Чемпионов, отобрав три очка у "Зенита" благодаря голу Ромелу Лукаку — 1:0.

По сравнению с победой 3:0 над "Астон Виллой" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Андреаса Кристесена, Сесара Аспиликуэты, Риса Джеймса, Жоржиньо и Мейсона Маунта.



"Зенит" сразу же занял оборонительное положение, но, нужно отдать должное петербуржцам, почти не пускал соперника в свою штрафную площадь и не давал прицельно бить.



Примечательно, что единственный за первый тайм удар в створ нанесли гости. Хозяева лишь контролировали мяч и почти не создавали остроты, а Ромелу Лукаку постоянно держали двое.



С началом второго тайма атаки "Челси" стали опаснее. Хороший слаломный проход через полполя совершил Атонио Рюдигер, но по воротам не попал.



В конце концов "Зенит" поддался давлению. На 69-й минуте Аспиликуэта выполнил подачу к дальней штанге, где Лукаку выиграл борьбу на втором этаже и головой опустил мяч в угол ворот — 1:0.



Проведя так много времени в окопах, гости не смогли перестроиться и перейти в наступление. Лишь Артем Дзюба имел опасный момент, пытаясь замкнуть прострел партнера во вратарской, но на мяч не поспел и вдобавок попал в офсайд.



В целом концовка сложилась довольно безмятежно для "синих" — соперник даже не мог наладить контроль над мячом.



Возможно, в прошлом сезоне "Челси" и не удалось бы дожать "Зенит", но теперь у "синих" есть Лукаку, который, несмотря на плотную опеку, смог продемонстрировать свою физическую мощь.



"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия) — 1:0 (0:0)



Гол: Лукаку 69.



"Челси": Менди, Аспиликуэта (Силва 83), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл 83), Маунт (Лофтус-Чик 90), Зийеш (Хаверц 63), Лукаку.



"Зенит": Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой 88), Дуглас, Малком (Дзюба 75), Вендел (Ерохин 76), Барриос, Кузяев (Кравцов 82), Клаудиньо (Мостовой 88), Азмун.



Предупреждения: Аспиликуэта — Ракицкий.