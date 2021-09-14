Лукаку принес "Челси" победу над "Зенитом"
"Челси" начал защиту звания победителей Лиги Чемпионов, отобрав три очка у "Зенита" благодаря голу Ромелу Лукаку — 1:0.
По сравнению с победой 3:0 над "Астон Виллой" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Андреаса Кристесена, Сесара Аспиликуэты, Риса Джеймса, Жоржиньо и Мейсона Маунта.
"Зенит" сразу же занял оборонительное положение, но, нужно отдать должное петербуржцам, почти не пускал соперника в свою штрафную площадь и не давал прицельно бить.
Примечательно, что единственный за первый тайм удар в створ нанесли гости. Хозяева лишь контролировали мяч и почти не создавали остроты, а Ромелу Лукаку постоянно держали двое.
С началом второго тайма атаки "Челси" стали опаснее. Хороший слаломный проход через полполя совершил Атонио Рюдигер, но по воротам не попал.
В конце концов "Зенит" поддался давлению. На 69-й минуте Аспиликуэта выполнил подачу к дальней штанге, где Лукаку выиграл борьбу на втором этаже и головой опустил мяч в угол ворот — 1:0.
Проведя так много времени в окопах, гости не смогли перестроиться и перейти в наступление. Лишь Артем Дзюба имел опасный момент, пытаясь замкнуть прострел партнера во вратарской, но на мяч не поспел и вдобавок попал в офсайд.
В целом концовка сложилась довольно безмятежно для "синих" — соперник даже не мог наладить контроль над мячом.
Возможно, в прошлом сезоне "Челси" и не удалось бы дожать "Зенит", но теперь у "синих" есть Лукаку, который, несмотря на плотную опеку, смог продемонстрировать свою физическую мощь.
"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия) — 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку 69.
"Челси": Менди, Аспиликуэта (Силва 83), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл 83), Маунт (Лофтус-Чик 90), Зийеш (Хаверц 63), Лукаку.
"Зенит": Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой 88), Дуглас, Малком (Дзюба 75), Вендел (Ерохин 76), Барриос, Кузяев (Кравцов 82), Клаудиньо (Мостовой 88), Азмун.
Предупреждения: Аспиликуэта — Ракицкий.
14.09.2021 23:50
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Последние комментарии:
Гол - лукакке
Пенсам - букакке
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Лукаку с середняками самое то
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Зенит кстати неплохо смотрелся. Колумбиец пахарь у них. А вот иранец сдал немного.
(ответить)
С Победой Банда! У Менди кстати 10-ый сухарь за Челси в ЛЧ. Боинг бля...
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Обыграли бомжей, а радуются будто Баварию выиграли. Просто ору с тупоголовых членсов. Еще и про каких то императоров пишут. Ну точно обрыганы эти ваши членсы
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На дворе 2021 год, а гейбой всё про анбитен пиздит. Да ещё и на ветке ЛЧ. Вот вам фаны арсенала.
(ответить)
И М П Е Р А Т О Р Ы
(ответить)
И М П Е Р А Т О Р Ы
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самый жир сейчас на каррик ру
здесь чтото тухленько
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Давайте Баварию сюда, нах
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как же ору с олега) просто е6аный физрук
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А можно Тиаго Силву омолодить, пожалуйста?Очень не хочется,чтобы этот топарик старел :(
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вообще видно пока что Челси немного пробуксовывает, медленно вкатывается в ритм сезона, поздний конец прошлого сезона, финалы, сразу ЧЕ, Маунт и Чилвелл пока не готовы, а вот Жоржиньо как робот просто, топарь, но радует что даже не в оптимальной форме и составе и даже с уже обилием травм, Челси выглядит грозной машиной и на классе забирает свое, уже сыграно 5 матчей а нам забили только с пенальти, это топ класс
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Есть все предпосылки стать первой английской командой, выигрышей ЛЧ дважды подряд
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Победил Челси, проиграл Зенит, обоссаны колбасники. Все по канону
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долбоеб на Пакете: "Фавориты Лиги чемпионов – «Челси» и мы. Думаю, что мы и «Челси» – лучшие команды турнира. Но синие будут защищать титул."
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Сухарики менди...
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"Сульшер обвинил рефери, что тот испугался назначить пенальти"
Ахахах
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Гандоны фапла вы мрази гнилые но я вас люблю. Поднимаете настроение среди этих серых будних дней . Сук где то проебал запятую покуй ладно
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сложная,но закономерная победа..на главной должен быть скам ахахаха
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