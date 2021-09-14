Лукаку принес "Челси" победу над "Зенитом"

Ромелу Лукаку "Челси" начал защиту звания победителей Лиги Чемпионов, отобрав три очка у "Зенита" благодаря голу Ромелу Лукаку — 1:0.

По сравнению с победой 3:0 над "Астон Виллой" главный тренер "синих" Томас Тухель поменял половину полевых игроков, освежив стартовый состав с помощью Андреаса Кристесена, Сесара Аспиликуэты, Риса Джеймса, Жоржиньо и Мейсона Маунта.

"Зенит" сразу же занял оборонительное положение, но, нужно отдать должное петербуржцам, почти не пускал соперника в свою штрафную площадь и не давал прицельно бить.

Примечательно, что единственный за первый тайм удар в створ нанесли гости. Хозяева лишь контролировали мяч и почти не создавали остроты, а Ромелу Лукаку постоянно держали двое.

С началом второго тайма атаки "Челси" стали опаснее. Хороший слаломный проход через полполя совершил Атонио Рюдигер, но по воротам не попал.

В конце концов "Зенит" поддался давлению. На 69-й минуте Аспиликуэта выполнил подачу к дальней штанге, где Лукаку выиграл борьбу на втором этаже и головой опустил мяч в угол ворот — 1:0.

Проведя так много времени в окопах, гости не смогли перестроиться и перейти в наступление. Лишь Артем Дзюба имел опасный момент, пытаясь замкнуть прострел партнера во вратарской, но на мяч не поспел и вдобавок попал в офсайд.

В целом концовка сложилась довольно безмятежно для "синих" — соперник даже не мог наладить контроль над мячом.

Возможно, в прошлом сезоне "Челси" и не удалось бы дожать "Зенит", но теперь у "синих" есть Лукаку, который, несмотря на плотную опеку, смог продемонстрировать свою физическую мощь.

"Челси" (Англия) — "Зенит" (Россия) — 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку 69.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Силва 83), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл 83), Маунт (Лофтус-Чик 90), Зийеш (Хаверц 63), Лукаку.

"Зенит": Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Круговой 88), Дуглас, Малком (Дзюба 75), Вендел (Ерохин 76), Барриос, Кузяев (Кравцов 82), Клаудиньо (Мостовой 88), Азмун.

Предупреждения: Аспиликуэта — Ракицкий.


Метки Зенит, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2021 23:50

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Последние комментарии:




  1. electric 15.09.2021 08:00 # electric
    Гол - лукакке
    Пенсам - букакке

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  2. masta 15.09.2021 07:49 # masta
    Лукаку с середняками самое то

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  3. palach221078 15.09.2021 07:41 # palach221078
    Зенит кстати неплохо смотрелся. Колумбиец пахарь у них. А вот иранец сдал немного.

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  4. palach221078 15.09.2021 07:38 # palach221078
    С Победой Банда! У Менди кстати 10-ый сухарь за Челси в ЛЧ. Боинг бля...

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  5. alexander-arnold 15.09.2021 07:38 # alexander-arnold
    Обыграли бомжей, а радуются будто Баварию выиграли. Просто ору с тупоголовых членсов. Еще и про каких то императоров пишут. Ну точно обрыганы эти ваши членсы

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  6. sexan 15.09.2021 07:34 # sexan
    На дворе 2021 год, а гейбой всё про анбитен пиздит. Да ещё и на ветке ЛЧ. Вот вам фаны арсенала.

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  7. mafia 15.09.2021 07:29 # mafia
    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  8. meshuggah 15.09.2021 06:22 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р Ы

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  9. superperez101 15.09.2021 01:21 # superperez101
    самый жир сейчас на каррик ру
    здесь чтото тухленько

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  10. gucman 15.09.2021 01:17 # gucman
    Давайте Баварию сюда, нах

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  11. gandalf 15.09.2021 01:16 # gandalf
    как же ору с олега) просто е6аный физрук

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  12. jirrort 15.09.2021 00:55 # jirrort
    А можно Тиаго Силву омолодить, пожалуйста?Очень не хочется,чтобы этот топарик старел :(

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  13. bezviz 15.09.2021 00:50 # bezviz
    вообще видно пока что Челси немного пробуксовывает, медленно вкатывается в ритм сезона, поздний конец прошлого сезона, финалы, сразу ЧЕ, Маунт и Чилвелл пока не готовы, а вот Жоржиньо как робот просто, топарь, но радует что даже не в оптимальной форме и составе и даже с уже обилием травм, Челси выглядит грозной машиной и на классе забирает свое, уже сыграно 5 матчей а нам забили только с пенальти, это топ класс

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  14. gucman 15.09.2021 00:46 # gucman
    Есть все предпосылки стать первой английской командой, выигрышей ЛЧ дважды подряд

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  15. division 15.09.2021 00:42 # division
    Победил Челси, проиграл Зенит, обоссаны колбасники. Все по канону

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  16. dallaslp 15.09.2021 00:35 # dallaslp
    долбоеб на Пакете: "Фавориты Лиги чемпионов – «Челси» и мы. Думаю, что мы и «Челси» – лучшие команды турнира. Но синие будут защищать титул."

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  17. thegodfather 15.09.2021 00:33 # thegodfather
    Сухарики менди...

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  18. m-ballack 15.09.2021 00:30 # m-ballack
    "Сульшер обвинил рефери, что тот испугался назначить пенальти"

    Ахахах

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  19. bluehonorcfc9 15.09.2021 00:28 # bluehonorcfc9
    Гандоны фапла вы мрази гнилые но я вас люблю. Поднимаете настроение среди этих серых будних дней . Сук где то проебал запятую покуй ладно

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  20. lodi 15.09.2021 00:26 # lodi
    сложная,но закономерная победа..на главной должен быть скам ахахаха

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